В Пензенской области назвали сроки пожароопасного сезона

01.04.2022 | 08:40

В Пензенской области началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону. Соответствующее постановление подписал 30 марта председатель регионального правительства Николай Симонов, исполняющий обязанности губернатора.

Документом определен календарный период прохождения пожароопасного сезона - с 10 апреля по 15 октября. Кроме того, названы населенные пункты, садоводства и огородничества, исправительные учреждения, детские лагеря и другие объекты, подверженные угрозе возгорания.

Так, лесные пожары могут произойти в Пензе, Кузнецке, Никольске и более чем 100 сельских поселениях. Ландшафтным (природным) пожарам подвержены Пенза, Заречный и еще около 80 населенных пунктов. Потенциально опасными названы и 72 садоводческих товарищества.

В перечень исправительных учреждений, где возможны возгорания природного характера, включили ЛИУ в Сердобском районе и колонии № 4 и 8 в Пензе.

Также угроза лесных пожаров нависла над лагерями «Белка», «Звездочка», «Радуга», «Заря», «Костер», «Строитель», «Ласточка», «Сосновый бор», «Солнечная долина», «Луч» и еще 10 учреждениями детского отдыха.

Согласно постановлению минлесхозу и министерству ЖКХ поручено вместе с ГУ МЧС организовать смотры, учения и тренировки по ликвидации природных пожаров. С населением проведут информирование.

Руководителям организаций отдыха детей и председателям СНТ рекомендовано в 15-дневный срок утвердить паспорта пожарной безопасности.