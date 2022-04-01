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Общество

В Пензенской области назвали сроки пожароопасного сезона

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В Пензенской области началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону. Соответствующее постановление подписал 30 марта председатель регионального правительства Николай Симонов, исполняющий обязанности губернатора.

Документом определен календарный период прохождения пожароопасного сезона - с 10 апреля по 15 октября. Кроме того, названы населенные пункты, садоводства и огородничества, исправительные учреждения, детские лагеря и другие объекты, подверженные угрозе возгорания.

Так, лесные пожары могут произойти в Пензе, Кузнецке, Никольске и более чем 100 сельских поселениях. Ландшафтным (природным) пожарам подвержены Пенза, Заречный и еще около 80 населенных пунктов. Потенциально опасными названы и 72 садоводческих товарищества.

В перечень исправительных учреждений, где возможны возгорания природного характера, включили ЛИУ в Сердобском районе и колонии № 4 и 8 в Пензе.

Также угроза лесных пожаров нависла над лагерями «Белка», «Звездочка», «Радуга», «Заря», «Костер», «Строитель», «Ласточка», «Сосновый бор», «Солнечная долина», «Луч» и еще 10 учреждениями детского отдыха.

Согласно постановлению минлесхозу и министерству ЖКХ поручено вместе с ГУ МЧС организовать смотры, учения и тренировки по ликвидации природных пожаров. С населением проведут информирование.

Руководителям организаций отдыха детей и председателям СНТ рекомендовано в 15-дневный срок утвердить паспорта пожарной безопасности.

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Гость||

Трава просохнет прошлогодняя и жди пожаров где по зимнику воровали лес...

Гость||

Где ковид? Скольким людям жизнь испортили где ковид или улетучился? Где информация о том что ковид побежден доблесными докторами. Или он только в информационном пространстве присутствовал.

Кто понесет ответственность?

Гость||

Что за пьянь с утряни тут?

Имя: Гость
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