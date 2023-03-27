Пал травы: жители Зари опасаются большой беды

27.03.2023 | 13:14

Пожарные зафиксировали первые палы травы в Пензенской области: 25 и 26 марта ее жгли в Лопатинском, Наровчатском районах и Пензе.

«Общая площадь, пройденная огнем, составила около 3 га. К счастью, никто не погиб», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В Пензе трава горела в Заре. На ул. Большой Брусничной местные жители рассказали, что сумели отвести огонь от домов еще до приезда пожарных - на место сбежались соседи.

«Давайте будем осторожны и думать о последствиях, когда бросаем сигарету или разводим огонь. Ведь ветер может и поменять направление в сторону домов, и тогда БЕДА!» - написала в районном чате местная жительница.

Подпалили траву и на другом участке: очевидцы сняли на видео (прикреплено к новости) горящее поле рядом с высотками.

В МЧС напоминают, что неконтролируемое сжигание сухой травы и мусора - это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф (от 5 000 для физлиц до 400 000 для юрлиц).

«Опасность палов сухой травы состоит в том, что огонь может легко выйти из-под контроля и перекинуться на жилые дома, строения и лесные массивы. Если видите начинающийся пал, не проходите мимо. Если горит высокая сухая трава, не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните по телефонам 01, 101 или 112», - обратились к пензенцам в МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.