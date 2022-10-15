Общество

В Пензенской области завершился пожароопасный сезон

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В субботу, 15 октября, в Пензенской области официально завершился пожароопасный сезон, стартовавший 10 апреля.

Как пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, это связано с приходом устойчивой осенней дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности в лесах.

В этом году в Сурском крае возникло 14 лесных пожаров, огонь прошел площадь 17,2 га. Средняя площадь одного пожара составила 1,2 га. Все возгорания был ликвидированы в один день, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

С 1 июня в Пензенской области был введен особый противопожарный режим: жителям региона запретили разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки, проводить работы с использованием открытого огня.

18 августа из-за сухой и жаркой погоды было введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств. Его отменили лишь в середине сентября.

«Начаты работы по консервации лесопожарной техники и подготовке к следующему пожароопасному сезону», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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