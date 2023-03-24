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Общество

Пензенских рыбаков, рискующих жизнью, предложили спасать за их счет

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Тема пренебрежения правилами безопасности на льду водоемов вызвала горячее обсуждение на сессии Заксобра в пятницу, 24 марта.

Прежде чем народные избранники проголосовали за введение штрафов за выход на опасный лед, депутат Александр Гуляков предложил иную меру ответственности для беспечных граждан. По его мнению, необходимо согласовать с прокуратурой более жесткое наказание.

«Рыбак уплыл - потом все расходы по спасению за его счет. Мы каждый год смотрим кино в масштабах страны. Они там где-то плавают, пьянствуют, а потом вся страна их спасает. У нас в Пензе таких поменьше, но факты есть. «Мы тебя спасем, но иск предъявим» - надо попробовать согласовать, и тогда таких ходоков будет поменьше», - изложил он суть вопроса.

«Поверьте, это их не удержит. Это своеобразная форма какой-то болезни. Даже когда говоришь «не выходи, сейчас этот лед перевернется и тебя же накроет» - бесполезно. Все равно зайдут, провалятся, еле-еле выживут, а на следующий год пойдут на то же самое место», - признал губернатор Олег Мельниченко, присутствовавший на сессии.

«Тогда принцип «удовольствие - за свой счет». Если он получает удовольствие, пусть плавает, а мы его будем спасать», - продолжил настаивать Гуляков.

«Мы можем рассмотреть данное предложение и попытаться реализовать его на уровне региона. А пока начнем с небольших штрафов», - завершил тему министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин, представивший законопроект о штрафах.

В апреле 2022 года на Пензенском водохранилище 53 рыбака оказались отрезанными от земли. Сотрудникам ГИМС и пожарно-спасательного центра, использовавшим судно на воздушной подушке, пришлось доставлять их на сушу в несколько приемов.

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