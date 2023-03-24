За выход на опасный лед пензенцев будут наказывать рублем

24.03.2023 | 13:10

Жителей Пензенской области, не внемлющих запрету и выходящих на опасный лед водоемов, начнут штрафовать. Такое решение принял региональный парламент в пятницу, 24 марта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, несмотря на всю профилактическую работу, предупреждения и раздачу листовок, граждане продолжают рисковать жизнью на льду.

Министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин пояснил: за выход на лед водоемов водоемы в местах, где выставлены знаки «Выход на лед запрещен!», a также в период становления и таяния льда будет наказываться штрафом от 500 до 1 000 рублей.

В Сурском крае с 15 марта по 1 апреля запрещен выход на ослабевший лед рек и водоемов - он таит в себе смертельную опасность. Спасатели проводят рейды, предупреждая людей, что те сами несут ответственность за свою жизнь, однако не все относятся к тому ответственно.

В итоге 19 марта случилась трагедия: в Шемышейском районе ледяная вода унесла жизни сразу 2 мужчин. А зимой 2021-2022 года в Пензенской области на льду погибло 5 человек.