Появились новые кадры спасения уплывших на льдине рыбаков

06.04.2022 | 19:17

Лед тронулся, путей отхода на берег нет - 53 рыбака оказались отрезаны от земли. Сигнал об этом поступил на номер 112, да и сами спасатели заметили неладное на водной глади.

Тут пригодилось судно на воздушной подушке. Операцию по вызволению провели на Сурском водохранилище. Сотрудники центра ГИМС и пожарно-спасательного центра партиями доставляли любителей зимнего лова на сушу.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области обращается ко всем любителям подледного лова: лед на водоемах становится опасным, выход на него может привести к трагическим последствиям, к гибели», - предупредил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Весной, когда активно тает снег, такие ситуации на водохранилище не редкость. Несколько лет назад рыбаки уже подавали сигнал бедствия с дрейфующей льдины.