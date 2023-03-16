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Общество

Губернатор и глава Росгосцирка обсудили завершение стройки

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В четверг, 16 марта, Пензу посетил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Вместе с губернатором Олегом Мельниченко они осмотрели возводимый в областном центре объект и обсудили завершение масштабной стройки.

Подрядчик сообщил, что цирк готов более чем на 90%. Полностью смонтированы инженерные коммуникации, помещения подготовлены для обустройства интерьера. К нему, так же как и к отделке купольной части, приступят в 2023 году. Потом начнется монтаж оборудования - оснащение будет отвечать всем современным требованиям.

«Я разговаривал с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, направлял ему соответствующее обращение. Он подтвердил, что средства в размере 850 миллионов рублей выделены, проектно-сметная документация актуализирована», - заявил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что Пенза - первый город России, в котором в свое время появился стационарный цирк, поэтому нельзя позволять себе дальнейшее промедление и лишать целое поколение детей возможности увидеть профессиональных артистов.

«Процесс находится на контроле и Росгосцирка, и Министерства культуры Российской Федерации, средства на завершение работ выделены. Думаю, есть реальная возможность в 2024 году объект сдать», - отметил Сергей Беляков, назвав цирк в Пензе одним из важных филиалов в структуре компании.

«Это один из самых крупных наших объектов, его общая площадь - около 26,5 тысячи квадратных метров. Для сравнения: цирк в Новокузнецке занимает 11 тысяч квадратных метров, в Магнитогорске - 9 тысяч, а в Екатеринбурге - 14 тысяч. Поэтому в Пензе действительно большой объем работ. Завершить строительство и запустить в нем работу «циркового конвейера» - приоритетная задача руководства Росгосцирка», - заключил генеральный директор.

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Источник — фото pnzreg.ru
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