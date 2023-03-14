На пензенский цирк выделили еще почти полмиллиарда рублей

14.03.2023 | 11:35

В Росгосцирк из Министерства культуры РФ наконец поступили средства на завершение строительства пензенского цирка. Речь идет о сумме в 453 млн 952 тыс. 300 рублей.

В пресс-службе Росгосцирка сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что возведение первой очереди (то есть самого здания цирка и административного корпуса) должно завершиться в середине 2024 года, второй очереди (автоматизированной парковки) - в конце 2024-го.

Пензенский цирк строится с 2013 года. Изначально предполагалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет.

Предполагалось, что работы завершатся в четвертом квартале 2022, однако после очередной отсрочки озвучили новую дату возможного открытия - 2023 год. Потом отменили и его.

На объекте выполнен практически весь цикл строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, полностью построено здание механизированной парковки. На этапе завершения в основном здании цирка потребовалось проведение корректировки утвержденного проекта в связи с изменением отдельных градостроительных норм и правил.