Мост в селе Волхонщино смыло водой, люди изолированы

05.04.2022 | 18:54

Люди из села Волхонщино оказались отрезаны от мира. Несколько дней на Заречной улице школьники не посещают уроки, пенсионеры не могут получить пособие по старости, добраться до магазина также невозможно. Чтобы пообщаться с жителями, съемочной группе 11 канала пришлось спуститься как можно ближе к водоему. Это оказалось тяжело и опасно.

Шум воды заглушает ответ на вопросы, поэтому журналисты решили общаться с помощью телефона. Но мобильная сеть тоже недоступна.

Пришлось кричать, чтобы быть услышанным. Местные говорят, что подобный исход можно было предвидеть - опоры моста давно никто не проверял и не ремонтировал. Паводок привел к тому, что переправу просто смыло. Перебраться с одного берега на другой нельзя.

«Приезжал глава районного сельсовета. Он говорит: «Я ничего не могу, что вам надо?» Махнул рукой и уехал. Здесь три-четыре метра глубины, течение сносит», - сообщил местный житель.

Раньше в селе была еще своеобразная переправа - местные положили поперек реки шестиметровую балку, но из-за повышенного уровня воды ее не видно. Так что добираться до соседнего населенного пункта нужно полями и лесами.

«Воробьевка - километров 10», - рассказал мужчина.

Жители села Волхонщино и раньше сталкивались с проблемами, но не ожидали, что эта весна на Заречной улице станет вот такой.