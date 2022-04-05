Сетевое издание|18+|Вторник|5 апр 2022|19:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мост в селе Волхонщино смыло водой, люди изолированы

Печать
Telegram

Люди из села Волхонщино оказались отрезаны от мира. Несколько дней на Заречной улице школьники не посещают уроки, пенсионеры не могут получить пособие по старости, добраться до магазина также невозможно. Чтобы пообщаться с жителями, съемочной группе 11 канала пришлось спуститься как можно ближе к водоему. Это оказалось тяжело и опасно.

Шум воды заглушает ответ на вопросы, поэтому журналисты решили общаться с помощью телефона. Но мобильная сеть тоже недоступна.

Пришлось кричать, чтобы быть услышанным. Местные говорят, что подобный исход можно было предвидеть - опоры моста давно никто не проверял и не ремонтировал. Паводок привел к тому, что переправу просто смыло. Перебраться с одного берега на другой нельзя.

«Приезжал глава районного сельсовета. Он говорит: «Я ничего не могу, что вам надо?» Махнул рукой и уехал. Здесь три-четыре метра глубины, течение сносит», - сообщил местный житель.

Раньше в селе была еще своеобразная переправа - местные положили поперек реки шестиметровую балку, но из-за повышенного уровня воды ее не видно. Так что добираться до соседнего населенного пункта нужно полями и лесами.

«Воробьевка - километров 10», - рассказал мужчина.

Жители села Волхонщино и раньше сталкивались с проблемами, но не ожидали, что эта весна на Заречной улице станет вот такой.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Гость||

Это МОСТ? и по нему ходили школьники?

Вы что творите господа чиновники?

Гость||

Сплотитесь там пока.

Гость||

Дурачек пишит...

Гость||

Ничего, ведь Крым наш и рейтинг путина растёт. В там держитесь, здоровья вам и хорошего настроения.

Гость||

Гость писал(a):

Это МОСТ? и по нему ходили школьники?
Тебе что не нравится то? Обыкновенный подвесной пешеходный мост. В Италии, в Швейцарии таких сотни например.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего, ведь Крым наш и рейтинг
Ага, а ты просто скачи мимо, не задерживайся.

Гость||

Не уследили, подтянуть заранее тросы то, приподнять мостик повыше

Гость||

Гость писал(a):

Это МОСТ? и по нему ходили школьники?

Тебе что не нравится то? Обыкновенный подвесной пешеходный мост. В Италии, в Швейцарии таких сотни например.

В таком качестве и состоянии?

Гость||

Гость писал(a):

В таком качестве и состоянии?
И хуже есть, а и рушатся бывает. Дело житейское. А вы как с Луны свалились.

А этот мост очень даже неплохой, не уследили просто с тросами...

Гость||

Зачем им мост?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте