Пензенский цирк не сдадут даже в 2023 году

12.12.2022 | 19:12

В понедельник, 12 декабря, в пензенских СМИ появилась информация о переносе предполагаемого срока сдачи цирка. По последним официальным данным от областного правительства, его должны были начать эксплуатировать c 31 декабря 2023 года.

Теперь со ссылкой на генерального директора ФКП «Росгосцирк» сообщается, что цирк в Пензе будет сдан в середине 2024-го.

Однако и новый срок вызывает сомнения.

В октябре «Росгосцирк» давал информацию, что стоимость завершения строительства в Пензе составляет 1,944 млрд рублей. Работы продолжат после решения вопроса о финансировании в 2023-2024 годах.

Пензенский цирк строится с 2013 года. Изначально предполагалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет. Затем работы планировали завершить в четвертом квартале 2022, потом озвучили новый срок - 2023 год. Теперь отменили и его.