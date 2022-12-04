Стали известны рекомендации по празднованию Нового года

04.12.2022 | 16:28

До наступления Нового года остается все меньше времени. В Пензе в ближайшие дни откроются елочные базары, а десятки тысяч горожан озаботятся выбором подарков для близких.

И хотя согласно опросу, который был проведен в Telegram-канале Penzainform, только 14% респондентов рассказали, что испытывают предпраздничный подъем, некоторых пензенцев волнует вопрос, в каком формате пройдут новогодние мероприятия.

Издание РБК опубликовало рекомендации по проведению новогодних мероприятий, подготовленные администрацией президента для региональных властей, учреждений культуры и госкомпаний.

Отмечается, что их подлинность подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

При организации детских елок предлагается сохранять их традиционный формат, а любые ограничения признаются «крайне нежелательными». При этом во время детских праздников предлагается предусмотреть «упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление».

При проведении праздничных мероприятий для взрослых, Кремль указывает, что существует запрос граждан на проявление сдержанности в расходах.

Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников специальной военной операции с детьми, собрать и отправить поздравительные открытки участникам СВО от имени их семей, поздравить раненых в госпиталях.

Регионам, которые шефствуют над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить там елки и торжественно их открыть.

Госкомпаниям в числе прочего советуют отказаться «от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений».

Напомним, 25 октября глава региона Олег Мельниченко обозначил свою позицию по празднованию Нового года в условиях продолжения специальной военной операции.

«Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год - это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей», - выразил свое мнение Олег Мельниченко.