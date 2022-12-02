В 2022-м каждый второй планирует сэкономить на новогодних подарках

02.12.2022 | 17:51

В этом году пензенцы, как и все россияне, сократят траты на новогодние подарки. Сэкономить намеревается каждый второй. Об этом свидетельствует опрос, проведенный совместно СДЭК и онлайн-магазином «Рекульт».

31% урежет расходы на покупку подарков значительно (по сравнению с прошлым годом), 27% - немного. 19% опрошенных вообще не планируют что-либо дарить близким на грядущий праздник.

Среди тех, кто будет поздравлять родных и любимых, почти четверть (24%) рассматривают возможность вручить им вещи, бывшие в употреблении (в основном подержанную технику).

Блюда к новогоднему столу обойдутся жителям Пензенской области в среднем на 15-20% дороже, чем в декабре 2021-го.

Чтобы сэкономить, придется выбрать товары местного производства. Те, кто предпочитает более изысканные блюда на новогоднем столе, должны учесть: креветки подорожали на 22,09%, копченые, соленые рыбные деликатесы - на 4,83%. Заметно увеличилась стоимость импортных маслин и некоторых сортов сыра. Также выросло в цене шампанское - бутылка отечественного обойдется в сумму около 500 рублей.