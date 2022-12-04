Предпраздничным настроением могут похвастать немногие пензенцы

04.12.2022 | 13:24

Всего 14% респондентов рассказали, что испытывают предпраздничный подъем. Настроением подписчиков перед Новым годом поинтересовался Telegram-канал PenzaInform.

На 12:45 воскресенья, 4 декабря, на вопрос «Каков ваш настрой?» ответили 2 307 человек.

Больше всех оказалось тех, кто ничего не чувствует, - 57%. Депрессивный настрой у 29% респондентов.

В комментариях пензенцы отмечают, что сейчас не время для веселья.

«Праздничное, как обычно. Потом, когда чуда не произойдет, будет разочарование. И так каждый год», «Настроение никакое. Жду, чтобы старый ушел, и в то же время новый без энтузиазма», - откровенничают участники опроса.

Между тем в Пензенской области уже открылись первые елочные базары. Метр сосны, которая, как правило, дарит положительные эмоции, будет стоить от 400-500 рублей.

В то же время негативно сказаться на настроении могут возросшие на 15-20% траты на новогодний стол. Особенно заметно поднялись цены на деликатесы: креветки, соленую и копченую рыбу.