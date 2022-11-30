Пензенцам объяснили, почему бойцам подразделения БАРС дали льготы

30.11.2022 | 12:59

В среду, 30 ноября, заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на брифинге, посвященном поддержке семей участников СВО, подчеркнул: речь идет о распространении региональных льгот именно на добровольцев подразделения БАРС (боевой армейский резерв специальный).

«Когда я говорю о мобилизованных, я подразумеваю граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Это исполнение гражданином своих обязательств перед Вооруженными Силами РФ.

Когда речь идет о добровольцах БАРС, то это граждане, для которых в силу каких-либо обстоятельств такие обязательства не наступили, но они считают своим долгом принять участие в операции. Они обращаются в военкомат, заявляют о своем желании и с ними определенным образом оформляются отношения по несению их службы. Это немного иная категория - добровольцы БАРС», - пояснил замминистра.

Он также отметил, что решению распространить меры поддержки на данную категорию граждан и членов их семей способствовала обратная связь с гражданским населением региона.

К новым мерам поддержки, которые получат мобилизованные жители Пензенской области и добровольцы подразделения БАРС, относятся единовременная выплата на каждого ребенка в размере 50 000 рублей; предоставление родителям не имеющего семьи и детей военнослужащего 50%-й компенсации на оплату ЖКУ; ежемесячная выплата супруге и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте и выплата 110 000 рублей на подключение индивидуального дома к сетям газораспределения.