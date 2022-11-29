Пензенцам рассказали о системе подготовки резервистов «БАРС»

29.11.2022 | 15:06

Утром во вторник, 29 ноября, правительством Пензенской области были анонсированы меры поддержки, распространяющиеся на семьи мобилизованных и добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях «БАРС». Многих жителей региона заинтересовало, что это за подразделения.

Представитель органа власти пояснил, что это добровольческий отряд граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

«Это система подготовки резервистов, которая начала действовать примерно два года назад. Сокращенно она называется БАРС - Боевой Армейский Резерв Специальный», - говорится в ответе правительства.

В прошлом году военный комиссариат Пензенской области вел активную работу по привлечению в «БАРС» граждан, пребывающих в запасе. Их включали в мобилизационный людской резерв с сохранением постоянного места работы и зарплаты.

Заключившим контракт гарантировалось достойное финансовое стимулирование, упрощенное поступление в вузы Минобороны России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое.

Резервисты получали ежемесячное денежное содержание в размере 12% оклада по воинскому званию и должности. Их дважды в год призывали на тренировочные занятия и сборы. За эти периоды они получали полноценное денежное довольствие и средний заработок по месту работы. Министерство обороны компенсировало предприятиям финансовые затраты.

Тогда уточнялось, что кандидат должен быть годен к военной службе полностью (категория «А») или с незначительным ограничением (категория «Б»), иметь не менее 9 классов общего образования и получить по результатам профессионально-психологического отбора категорию пригодности к выбранной специальности.

Отказ от участия в проекте получали граждане с судимостью, употребляющие наркотики или психотропные вещества, а также находящиеся под следствием или отбывающие наказание.

Контракт заключался на три года и подразумевал в мирное время военные сборы с тренировочными занятиями, в военное - решение задач по прямому назначению.

В августе 2021 года военный комиссар региона Андрей Сурков признал, что работа по созданию резерва буксует.

«Основные причины отказа от заключения контракта - боязнь негативного отношения работодателя к тренировкам и сборам и нежелание граждан тратить время в очередях к врачам-специалистам при прохождения медосмотра», - пояснил тогда военком.

Как сообщалось ранее, теперь для участников СВО, которые проходят военную службу в подразделениях «БАРС», предусматриваются:

- единовременная выплата в размере 50 000 рублей несовершеннолетним детям;

- право на получение родителями военнослужащего (если он не имеет семьи и детей) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ;

- ежемесячная денежная выплата супруге и детям до 23 лет, обучающимся очно в образовательных учреждениях, на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1 080 рублей;

- участие в программе по предоставлению единовременной выплаты в размере 110 000 рублей на подключение индивидуального жилого дома к сетям газораспределения.

Прежде установленные меры также будут распространяться и на членов семей добровольцев подразделений «БАРС».