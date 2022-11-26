Общество

В МЧС рассказали, в каких случаях подсобка считается легальной

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В Главное управление МЧС России по Пензенской области поступает большое количество обращений, касающихся сноса кладовок в многоэтажных домах.

Кампания стартовала в июле и вызвала массовое возмущение: в таких помещениях многие пензенцы хранили законсервированный урожай и впустую занимающие квартиру вещи.

С другой стороны, подсобки - конструкции хоть и полезные, но пожароопасные. 19 августа в девятиэтажном доме № 88 на проспекте Строителей в Пензе пламя тушили 10 человек, прибывшие на 3 спецавтомобилях. Огонь уничтожил кладовую площадью 2 кв. м на последнем этаже.

Из-за потока жалоб в пресс-служб ГУ МЧС вновь разъяснили: основанием для сноса самовольно возведенных кладовок являются «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Они запрещают устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

Правила нарушают и те, кто, к примеру, решит оборудовать в подвале небольшое производство. В документе сказано, что нельзя «использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов».

Если кладовки в подвалах многоэтажек предусмотрены проектной документацией, то их эксплуатация для хозяйственных нужд не возбраняется.

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