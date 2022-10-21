По обновленному участку проспекта Строителей могут пустить троллейбусы

На совещании, состоявшемся в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в четверг, 20 октября, одной из тем для обсуждения стала работа электротранспорта.
В первой декаде ноября планируется ввести в эксплуатацию дорогу на участке проспекта Строителей от ТЦ «Берлин» до улицы 65 лет Победы (около 1 500 метров).
На обновленной магистрали - четыре полосы движения, ливневая канализация, тротуары и искусственное освещение на всем протяжении.
Как сообщили в пресс-службе минстроя, его руководитель Александр Гришаев рекомендовал администрации Пензы проработать вопрос целесообразности пуска троллейбусов по этому участку дороги.
Сейчас проходит аукцион на приобретение для областного центра 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Его итоги будут подведены 26 октября. Прибытие первой партии троллейбусов ожидается в третьем квартале 2022 года, следующей - в четвертом квартале 2023-го.
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