По обновленному участку проспекта Строителей могут пустить троллейбусы

21.10.2022 | 09:12

На совещании, состоявшемся в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в четверг, 20 октября, одной из тем для обсуждения стала работа электротранспорта.

В первой декаде ноября планируется ввести в эксплуатацию дорогу на участке проспекта Строителей от ТЦ «Берлин» до улицы 65 лет Победы (около 1 500 метров).

На обновленной магистрали - четыре полосы движения, ливневая канализация, тротуары и искусственное освещение на всем протяжении.

Как сообщили в пресс-службе минстроя, его руководитель Александр Гришаев рекомендовал администрации Пензы проработать вопрос целесообразности пуска троллейбусов по этому участку дороги.

Сейчас проходит аукцион на приобретение для областного центра 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Его итоги будут подведены 26 октября. Прибытие первой партии троллейбусов ожидается в третьем квартале 2022 года, следующей - в четвертом квартале 2023-го.