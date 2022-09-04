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Общество

Новых троллейбусов в Пензе будет девяносто

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Поставка первой партии троллейбусов в Пензу ожидается в третьем квартале 2022-го. Следующая придет в четвертом квартале 2023-го.

Всего будет закуплено 90 троллейбусов. На это из федерального бюджета направят 2 млрд 434 тыс. рублей.

Такие цифры приводятся в постановлении правительства Пензенской области, опубликованном на сайте.

Для работы электротранспорта создадут новую контактную сеть протяженностью 6,5-7 км. Работы запланированы в селе Засечном на четвертый квартал 2022 (спроектируют сеть) и 2023 года. Они обойдутся почти в 230 млн рублей. Средства также направят из федерального бюджета.

Пензенцам обещали, что в рамках транспортной реформы предстоит создать новые пересадочные узлы. В постановлении учтено появление одного - в Терновке.

Его проектирование и строительство запланированы на четвертый квартал 2022-го и 2023-го. Для этого из федеральной казны выделят 383 млн 500 тыс. рублей.

Транспортная реформа в Пензе начнет работать в 2023 году. Тогда автобусы пойдут по новым маршрутам, которые продумают специалисты из Санкт-Петербурга, изучив запросы населения.

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Гость||

Говорили 200 теперь 90. Будет 20 ть.Хахахахахах:)

Гость||

Для кого будет? Кто будет их эксплуатировать? Если частники , то это прямая коррупция! Троллейбусы и вся инфраструктура должна быть муниципальная государственная и только!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам обещали, что в рамках транспортной реформы
еще обещали безналичную оплату проезда

Гость||

Сначала сделайте, а потом 3,14здабольте.

Гость||

Пора повышать проезд

Гость||

Гость писал(a):

еще обещали безналичную оплату проезда
Она есть в троллейбусах и автобусах.


Имя: Гость
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