Новых троллейбусов в Пензе будет девяносто

04.09.2022 | 17:04

Поставка первой партии троллейбусов в Пензу ожидается в третьем квартале 2022-го. Следующая придет в четвертом квартале 2023-го.

Всего будет закуплено 90 троллейбусов. На это из федерального бюджета направят 2 млрд 434 тыс. рублей.

Такие цифры приводятся в постановлении правительства Пензенской области, опубликованном на сайте.

Для работы электротранспорта создадут новую контактную сеть протяженностью 6,5-7 км. Работы запланированы в селе Засечном на четвертый квартал 2022 (спроектируют сеть) и 2023 года. Они обойдутся почти в 230 млн рублей. Средства также направят из федерального бюджета.

Пензенцам обещали, что в рамках транспортной реформы предстоит создать новые пересадочные узлы. В постановлении учтено появление одного - в Терновке.

Его проектирование и строительство запланированы на четвертый квартал 2022-го и 2023-го. Для этого из федеральной казны выделят 383 млн 500 тыс. рублей.

Транспортная реформа в Пензе начнет работать в 2023 году. Тогда автобусы пойдут по новым маршрутам, которые продумают специалисты из Санкт-Петербурга, изучив запросы населения.