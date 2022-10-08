Объявлен аукцион на закупку 90 троллейбусов для Пензенской области

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области объявило аукцион на приобретение 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Информация размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2 млрд 434 млн 500 тыс. рублей при стоимости каждого троллейбуса 27 млн 50 тыс.
В документе указано, что пассажировместимость должна составлять 90-100 человек, в салонах предусматривается система климат-контроля.
Заявки будут приниматься до 24 октября, а 26-го планируется подвести итоги и определить поставщика.
Ранее сообщалось, что прибытие первой партии троллейбусов в Пензу ожидается в третьем квартале 2022 года, следующей - в четвертом квартале 2023-го. Для работы электротранспорта создадут новую контактную сеть протяженностью 6,5-7 км. Работы запланированы в селе Засечном.
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