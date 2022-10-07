Общество

Пензенский минсельхоз открыл горячую линию по бронированию

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В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области организована горячая линия по вопросам бронирования граждан, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса региона.

«Звонить следует по телефону (8412) 68-08-62 с 9:00 до 18:00 (без перерыва на обед)», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

21 сентября 2022 года Президент Рф Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на Украине.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, из запаса намеревались призвать 300 тысяч человек, главным образом выбирая тех, чьи военно-учетные специальности нужны на линии соприкосновения и в тылу, а также тех, кто подходит по возрасту и здоровью.

Ранее на портале «Объясняем.рф» раскрыли механизм работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Бронирование производится организациями, в которых они работают, на основании перечня должностей и профессий. Этот перечень утверждается Межведомственной комиссией по вопросам бронирования граждан и ежегодно уточняется.

Все номера горячих линий по вопросам мобилизации можно посмотреть здесь.

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Источник — фото mcx.pnzreg.ru
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