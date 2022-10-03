Старше 27 лет: опубликован механизм бронирования граждан организациями

03.10.2022 | 23:37

На портале «Объясняем.рф» рассказали, как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе.

Согласно разработанному механизму, бронирование граждан проводится организациями, в которых они работают, на основании Перечня должностей и профессий. Этот Перечень утверждается Межведомственной комиссией по бронированию и ежегодно уточняется.

В настоящий момент организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий.

Возможна бронь для своих сотрудников и у организаций, которые осуществляют иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организаций, ведущих подготовку граждан по военно-учетным специальностям.

Руководству таких компаний следует оформить на работников удостоверение о праве на отсрочку и направить его на подпись в военный комиссариат.

«Военный комиссар на основании имеющихся у него сведений об организациях, имеющих мобилизационные задания или осуществляющих вышеуказанные виды деятельности (предоставляются территориальными комиссиями, муниципальными комиссиями), подписывает удостоверение и возвращает его в организацию», - указано на портале «Объясняем.рф».

После подписания документа в военкомате снимают сотрудника с общего воинского учета и переводят на специальный воинский учет. Само удостоверение хранится в организации как бланк строгого учета и выдается забронированному работнику при объявлении мобилизации.

Аналогичная работа в отношении своих работников проводится в федеральных органах исполнительной власти (через мобилизационные органы), органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления (через территориальные и муниципальные комиссии) во взаимодействии с военными комиссариатами, отмечено на портале.

В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный Перечень. Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.