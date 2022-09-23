Для проживания мобилизованных пензенцев создают площадки

23.09.2022 | 15:21

В Пензе разворачивают площадки, где будут мобилизованные жители области во время своего обучения. Об этом на брифинге в пятницу, 23 сентября, сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков.

«Это шесть или семь точек, точно сказать не могу, - «Буртасы» и так далее», - отметил он, уточнив, что срок обучения призванных граждан основам боевой подготовки и работе в команде - от 15 суток.

Ранее в социальных сетях пензенцы рассказали о частичном перепрофилировании ДС «Буртасы» под нужды мобилизации. Пока что учреждение функционирует в обычном режиме.

Также стало известно о возможном выселении студентов из общежития пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского.

В региональном минкульте информацию опровергли.