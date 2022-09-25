Часть вещей мобилизованные пензенцы приобретут за свой счет

25.09.2022 | 13:05

Жителей региона интересует вопрос, предоставит ли государство обмундирование мобилизованным гражданам.

На него ответили в Telegram-канале «Объясняем.Пензенская область».

Как пояснили в военном комиссариате, каждый мобилизованный будет обеспечен необходимой экипировкой от государства.

«Иные предметы для личного пользования придется приобрести за свой счет», - говорится в ответе.

В воскресенье, 25 сентября, стало известно, что из Заречного и Кузнецка в Пензу отправились первые мобилизованные граждане. Пока их разместят на площадках, развернутых в различных учреждениях. Всего планируется задействовать 6-7 объектов.