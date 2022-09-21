Пензенский военком рассказал о порядке оповещения призывников

21.09.2022 | 11:23

В среду, 21 сентября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» о том, каким образом население будут оповещать о призыве в армию в связи с частичной мобилизацией, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, конкретные данные о количестве призывников, которые должны быть направлены для прохождения службы от региона, Министерство обороны РФ пока не присылало. Когда ситуация прояснится, военком выступит с обращением к населению.

«После этого информация о подлежащих призыву гражданах будет доведена до руководителей предприятий (представители военкомата посетят предприятия и передадут необходимые сведения), в свою очередь руководители предприятий доведут ее до своих сотрудников», - объяснил Андрей Сурков.

Ранее министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин подчеркнул, что в настоящее время военкоматы в регионе функционируют в плановом порядке.

Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс России - 25 млн человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов. Студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, а также ограниченно годных к службе, отправлять в зону СВО также не планируют.