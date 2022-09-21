Общество

Пензенский военком рассказал о порядке оповещения призывников

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В среду, 21 сентября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» о том, каким образом население будут оповещать о призыве в армию в связи с частичной мобилизацией, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, конкретные данные о количестве призывников, которые должны быть направлены для прохождения службы от региона, Министерство обороны РФ пока не присылало. Когда ситуация прояснится, военком выступит с обращением к населению.

«После этого информация о подлежащих призыву гражданах будет доведена до руководителей предприятий (представители военкомата посетят предприятия и передадут необходимые сведения), в свою очередь руководители предприятий доведут ее до своих сотрудников», - объяснил Андрей Сурков.

Ранее министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин подчеркнул, что в настоящее время военкоматы в регионе функционируют в плановом порядке.

Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс России - 25 млн человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов. Студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, а также ограниченно годных к службе, отправлять в зону СВО также не планируют.

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Гость||

Доигрался,ослина.

Гость||

300 тысяч для нашей страны ни о чем, желающих в разы больше. Многие семьи отправляя своих детей в кадеты, военные училища и все, кто выбрал военные специальности знали, что наступит время и мы готовы, независимо от того, что нас поносит другое население, нашей страны, элита, которая защищает свое барахло и не разумные существа.

Гость||

Отлично, супер просто. Светлое будущее всё ближе...

Гость||

11.40 твой папа. А у нас президент РФ Владимир Владимирович Путин!

Гость||

Какой военком у нас, жуть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После этого информация о подлежащих призыву гражданах будет доведена до руководителей предприятий
А тех, кто не на "предприятиях", а работает "по-чёрному" или безработный, мобилизация не касается?

Гость||

11.49 ну что ты ещё можешь сказать, смешно

Гость||

11:50 ага, с военкомом и посмеётесь как раз

Гость||

11.51 те твои ценности в жизни равны 1 бутылки? Да конечно я читал про таких во время ВОВ.

Гость||

Ты иди родину защищай читатель, про таких Козлов как ты написано на заборе

Гость||

Сколько будет стоить откосить теперь?

Гость||

Кого воодушевляет обещания что мобилизованные получат компенсации как контрактники?

Гость||

Едрисню-на фронт!

Гость||

Дурят как всегда с этими обещаниями

Гость||

Детей всех блатных наравне со всеми забирайте!

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →

Имя: Гость
Комментарий:

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