Общество

В Пензе прокомментировали информацию о мобилизации

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В среду, 21 сентября, стало известно о частичной мобилизации россиян для защиты освобожденных территорий. Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за разъяснениями к министру общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василию Ложкину.

На вопрос о том, известно ли уже, какое количество граждан необходимо призвать в армию от региона, он ответил так: «Всему свое время. Министерство обороны РФ даст указания, пройдут штабы, на которых будут озвучены конкретные данные. Дальше будет работать губернатор. В зависимости от этого и будем действовать. Сколько понадобится - столько и призовем».

По его словам, в настоящее время военкоматы в Пензенской области функционируют в плановом порядке.

Василий Ложкин подчеркнул, что мобилизация частичная, она проводится в целях обеспечения Вооруженных Сил РФ необходимым количеством личного состава.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизационный ресурс России - 25 млн человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

Студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, отправлять в зону СВО также не планируют.

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Гость||

Никто ничего не знает.

Гость||

Едрисню- на фронт!

Гость||

Гость писал(a):

Не планируют призывников, ага, как в афг
Бла-бла-бла...

Гость||

Что за баран тут блеет?

Гость||

Едрисня - вы же патриоты. Почему не на передовой ??

Гость||

Гость писал(a):

Что за баран тут блеет?
Овца.С тебя хоть шерсти клок.

Гость||

Гость писал(a):

Мать вашу!

Они уже там,а некоторые уже НЕТ.......

Есть факты, фамилии? В студию и в прокуратуру. Если нет, то нефиг языком молоть.

Гость||

А тебя, баран 11:19, на мясо сдают уже

Гость||

«Есть факты, фамилии?»

Конечно, новости не читаешь?

Гость||

Сколько едросов уже там?

Гость||

Гость писал(a):

Есть факты, фамилии? В студию и в прокуратуру. Если нет, то нефиг языком молоть.

Наивная дурочка.До сих пор в сказки СМИ верит.(((

Гость||

Пора Колобку создавать молодежный отряд для победы.

А то лишь флешмобы у ДОМА МОЛОДЕЖИ может делать.

Гость||

Шпигеля туда,лопату с моторчиком чтоб окопу копать


Имя: Гость
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