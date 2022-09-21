В Пензе прокомментировали информацию о мобилизации

21.09.2022 | 10:36

В среду, 21 сентября, стало известно о частичной мобилизации россиян для защиты освобожденных территорий. Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за разъяснениями к министру общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василию Ложкину.

На вопрос о том, известно ли уже, какое количество граждан необходимо призвать в армию от региона, он ответил так: «Всему свое время. Министерство обороны РФ даст указания, пройдут штабы, на которых будут озвучены конкретные данные. Дальше будет работать губернатор. В зависимости от этого и будем действовать. Сколько понадобится - столько и призовем».

По его словам, в настоящее время военкоматы в Пензенской области функционируют в плановом порядке.

Василий Ложкин подчеркнул, что мобилизация частичная, она проводится в целях обеспечения Вооруженных Сил РФ необходимым количеством личного состава.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизационный ресурс России - 25 млн человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

Студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, отправлять в зону СВО также не планируют.