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Общество

В Пензе после падения крана оштрафовали сотрудников организации

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В Пензе обнародовали результаты проверки, проведенной после падения башенного крана в Дальнем Арбекове.

Инцидент произошел 27 июня. Упавшая конструкция раздавила сторожку, в которой находился 73-летний мужчина. Он погиб на месте, тело пришлось извлекать спасателям.

После трагедии сотрудники прокуратуры Октябрьского района проверили, как в организации, которой принадлежал кран, соблюдались требования трудового законодательства.

Было выявлено, что сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, а машинистов крана не обучили безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. В журнале отсутствовали необходимые данные о проведении первичного инструктажа на рабочем месте. Машиниста допустили к исполнению трудовых обязанностей без психиатрического освидетельствования.

«По результатам проверки генеральному директору ООО «РТС» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Специалиста по охране труда и механика ООО «РТС» оштрафовали на 38 тыс. руб.

Ранее по факту гибели охранника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Было выявлено, что сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами
Как это повлияло на падение крана?

Гость||

А как же маски?

Гость||

А были ли они пристёгнуты?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалиста по охране труда и механика ООО «РТС» оштрафовали на 38 тыс. руб.
История повторятся (как с Кривозубовым и мазутом на ГПЗ) снова стрелочник !ООО "РЕНТТЕХСЕРВИС"(РТС).Учредители: СЕМЕНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ- 50%, ТОЩЕВ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ -50% . Ба знакомые всё лица , депутат-банкрот Тощев с компаньоном которому все можно , раз и уладил гибель человека.

Гость||

Гость писал(a):

История повторятся (как с Кривозубовым и мазутом на ГПЗ) снова стрелочник !ООО "РЕНТТЕХСЕРВИС"(РТС).Учредители: СЕМЕНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ- 50%, ТОЩЕВ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ -50% . Ба знакомые всё лица , депутат-банкрот Тощев с компаньоном которому все можно , раз и уладил гибель человека.
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За полтос всё уладили - бизнес по пензенски!

Хоть сейчас сажай этих "предпринимателей"!


Имя: Гость
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