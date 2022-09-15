В Пензе после падения крана оштрафовали сотрудников организации

15.09.2022 | 09:34

В Пензе обнародовали результаты проверки, проведенной после падения башенного крана в Дальнем Арбекове.

Инцидент произошел 27 июня. Упавшая конструкция раздавила сторожку, в которой находился 73-летний мужчина. Он погиб на месте, тело пришлось извлекать спасателям.

После трагедии сотрудники прокуратуры Октябрьского района проверили, как в организации, которой принадлежал кран, соблюдались требования трудового законодательства.

Было выявлено, что сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, а машинистов крана не обучили безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. В журнале отсутствовали необходимые данные о проведении первичного инструктажа на рабочем месте. Машиниста допустили к исполнению трудовых обязанностей без психиатрического освидетельствования.

«По результатам проверки генеральному директору ООО «РТС» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Специалиста по охране труда и механика ООО «РТС» оштрафовали на 38 тыс. руб.

Ранее по факту гибели охранника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.