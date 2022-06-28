Тело погибшего под краном охранника пришлось извлекать спасателям

28.06.2022 | 15:01

В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали о работе специалистов на месте трагедии, произошедшей в пензенском микрорайоне Дальнее Арбеково в понедельник, 27 июня.

В 22:05 от диспетчера службы 03 поступило сообщение, полученное от очевидца: во время грозы на строительной площадке на улице 65-летия Победы упал башенный кран.

Металлическая махина рухнула на вагончик, в котором в это время находился сторож. Мужчина погиб.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрали образовавшийся завал, деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

По факту гибели 73-летнего охранника возбуждено уголовное дело. Также проверку проводят органы прокуратуры.