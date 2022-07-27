Общество

ЦУР: Насосы фонтана не могли повредить при консервации

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Организация, проводившая консервацию и расконсервацию главного пензенского фонтана, не могла повредить насосы. Об этом заявил центр управления регионом.

«Скажите, пожалуйста, какая организация делала фонтан? Могла ли его неправильная консервация привести к поломкам насоса? И были ли гарантийные обязательства по этому объекту?» - поинтересовалась одна из участниц чата PenzaInform.ru в Telegram Ната.

Женщине ответили, что фонтан строила компания «ИТК-Групп» из Челябинска. Все гарантийные обязательства по объекту фирма передала заказчику, в роли которого выступало Управление капитального строительства г. Пензы.

«Консервация фонтана проводится согласно инструкции по эксплуатации фонтанного комплекса и не может быть причиной выхода из строя насосов. В рамках гарантийных обязательств проводилась гидроизоляция лотков пешеходной зоны фонтана и замена вышедшего из строя оборудования», - уточнил представитель ЦУР.

Ранее сообщалось, что фонтан на улице Московской не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух. Проблема в насосах: неисправны 22 из 128. Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако весной стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А если не отдадут, тогда отключим газ.

Гость||

Может снести это позорище убыточное?

Гость||

ЦУР хочет сказать, что Германия не исполнила свои гарантийные обязательства в течение шести месяцев??? Да какой же разумный человек поверит в эту явную ложь! К примеру, по автомобилям Германия выполняет свои обязательства.

Гость||

Башку твою бестолковую надо снести

Гость||

Снести однозначно. Там отличнон место под застройку "элитного" домишки.

Гость||

От этого фонтана одни проблемы и убытки

Гость||

А пенэюки пусть ездят на фонтан в Спутник. Не, ну а чё, если мэр не способен решать городские вопросы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Детали послали в Германию на ремонт,
Мда,тупик)))

Гость||

А что г-н Басенко скажет? (интонацию И.В. С.примените)))

Имя: Гость
Комментарий:

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