ЦУР: Насосы фонтана не могли повредить при консервации

27.07.2022 | 16:04

Организация, проводившая консервацию и расконсервацию главного пензенского фонтана, не могла повредить насосы. Об этом заявил центр управления регионом.

«Скажите, пожалуйста, какая организация делала фонтан? Могла ли его неправильная консервация привести к поломкам насоса? И были ли гарантийные обязательства по этому объекту?» - поинтересовалась одна из участниц чата PenzaInform.ru в Telegram Ната.

Женщине ответили, что фонтан строила компания «ИТК-Групп» из Челябинска. Все гарантийные обязательства по объекту фирма передала заказчику, в роли которого выступало Управление капитального строительства г. Пензы.

«Консервация фонтана проводится согласно инструкции по эксплуатации фонтанного комплекса и не может быть причиной выхода из строя насосов. В рамках гарантийных обязательств проводилась гидроизоляция лотков пешеходной зоны фонтана и замена вышедшего из строя оборудования», - уточнил представитель ЦУР.

Ранее сообщалось, что фонтан на улице Московской не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух. Проблема в насосах: неисправны 22 из 128. Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако весной стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.