Политика

Выборы: опубликованы данные о явке в первый день голосования

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Пензенская избирательная комиссия опубликовала данные о голосовании за депутатов Законодательного собрания области седьмого созыва по состоянию на 20:00 пятницы, 9 сентября.

По итогам первого дня выборов волеизъявление сделали 223 822 человека, что составляет 21,81% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

В региональном парламенте вакантны 36 мест, 18 претендентов избираются по партийным спискам (их выдвинули шесть политических объединений) и столько же по одномандатным округам.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Голосование продлится три дня. Участки (всего их 1 032) работают с 8:00 до 20:00.

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Гость||

Говно.

Гость||

Бюджетники бедняжки.

Гость||

Остальное за два дня дорисуют!

Гость||

Бюджетники голосуют,а остальные ногу давят на диване. Потом охают,ногу отлежал,а дойти до школы большая голова помешала.А умными себя считают

Гость||

Сходил, проголосовал и что дальше. И все сходят, тоже самое.

Гость||

А зачем ноги то отбивать? Пускай назначают кого хотят, всё равно они все из одного корыта кормятся какая мне разница коммунист, капеталист, либераст, или кто там ещё? Это из той же оперы что и наши природные богатства достояние народа.


Имя: Гость
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