Выборы: опубликованы данные о явке в первый день голосования

09.09.2022 | 21:32

Пензенская избирательная комиссия опубликовала данные о голосовании за депутатов Законодательного собрания области седьмого созыва по состоянию на 20:00 пятницы, 9 сентября.

По итогам первого дня выборов волеизъявление сделали 223 822 человека, что составляет 21,81% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

В региональном парламенте вакантны 36 мест, 18 претендентов избираются по партийным спискам (их выдвинули шесть политических объединений) и столько же по одномандатным округам.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Голосование продлится три дня. Участки (всего их 1 032) работают с 8:00 до 20:00.