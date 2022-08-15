Сетевое издание|18+|Понедельник|15 авг 2022|13:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе собака упала в открытый бетонный колодец

Печать
Telegram

В воскресенье, 14 августа, в пензенской группе в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о попавшем в беду животном.

«На дороге с улицы Карпинского к «Глобусу» с моста - два открытых люка по обе стороны дороги. Часто падают животные, вот и сейчас упала собака», - обозначила место и проблему горожанка Елена Медведева.

На опубликованных фото видно, что в каменном мешке находится рыжая собака, которая никаким образом не может выбраться из ловушки.

На вопросы комментаторов, нельзя ли вытащить несчастное животное, автор пояснила, что оно огрызается.

«Рыжая, мелкая? Из частного сектора, первый поворот сверху. Там пустырь, а потом дом, у него такая живет», - предположила одна из пользовательниц.

Пост был опубликован в 19:26, а в 20:18 другая читательница написала: «Сейчас попробуем вытащить». Однако, по ее словам, когда она в 20:30 прибыла на место, собаки в колодце уже не было - кто-то все же помог ей выбраться на волю. Сверху лежала палка.

Автор поста отметила: «Еще бы люки закрыли. Сколько лет может продолжаться!? Далеко не первое животное в этих люках».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — vk.com/penza
0
0
0
 
Гость||

Какой веселенький в Пензе народ проживает. То, что человек может в люк провалиться, никого не волнует)))

penzainform.ru писал(a):

Автор поста отметила: «Еще бы люки закрыли. Сколько лет может продолжаться!? Далеко не первое животное в этих люках».

Гость||

Если бродячая - то и ладно, а если есть хозяин - то какого лешего она без поводка выгуливается?

Гость||

А мог быть и человек!но за это ни кто не понесет ответственность так устроена власть

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте