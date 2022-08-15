В Пензе собака упала в открытый бетонный колодец

15.08.2022 | 11:44

В воскресенье, 14 августа, в пензенской группе в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о попавшем в беду животном.

«На дороге с улицы Карпинского к «Глобусу» с моста - два открытых люка по обе стороны дороги. Часто падают животные, вот и сейчас упала собака», - обозначила место и проблему горожанка Елена Медведева.

На опубликованных фото видно, что в каменном мешке находится рыжая собака, которая никаким образом не может выбраться из ловушки.

На вопросы комментаторов, нельзя ли вытащить несчастное животное, автор пояснила, что оно огрызается.

«Рыжая, мелкая? Из частного сектора, первый поворот сверху. Там пустырь, а потом дом, у него такая живет», - предположила одна из пользовательниц.

Пост был опубликован в 19:26, а в 20:18 другая читательница написала: «Сейчас попробуем вытащить». Однако, по ее словам, когда она в 20:30 прибыла на место, собаки в колодце уже не было - кто-то все же помог ей выбраться на волю. Сверху лежала палка.

Автор поста отметила: «Еще бы люки закрыли. Сколько лет может продолжаться!? Далеко не первое животное в этих люках».