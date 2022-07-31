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Общество

Пензенцы просят изменить схему движения в районе лицея № 14

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Пензенцы, проживающие в районе лицея № 14, написали коллективное обращение в администрацию города с просьбой о пересмотре схемы дорожного движения на участке Бакунина - Шевченко - Новый Кавказ, о чем уведомили губернатора Олега Мельниченко. Сканы писем они прислали в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«После физического прекращения движения на участке дороги по улице Бакунина от пересечения с Шевченко до пересечения с Толстого весь транспортный поток был направлен по улице Шевченко вдоль лицея № 14 с дальнейшим выездом на улицы Новый Кавказ и Пушкина.

Автомобильный трафик по улицам Шевченко и Новый Кавказ значительно увеличился, создавая дополнительную опасность для жизни и здоровья детей. А в утренние и вечерние часы создается транспортный коллапс даже в летний период! С началом учебного года данные участки дороги станут непреодолимыми», - считают люди.

По их словам, ул. Новый Кавказ (от пересечения с Кулакова до пересечения с Толстого) имеет двухстороннее движение. На отрезке от Шевченко до Толстого расположен вход в детский сад № 88, а также выходы с придомовых территорий МКД № 49, 51 на Пушкина и № 137, 139 на Бакунина, при этом отсутствует пешеходный переход к школе на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ. Вдоль дома № 49 на Пушкина одна из полос всегда занята под стоянку транспорта.

«На основании вышеизложенного просим на участке дороги по улице Бакунина (от Шевченко до Толстого) организовать одностороннее движение по направлению из центра с установкой искусственных неровностей, пешеходных переходов и ограждений перильного типа. На участке дороги по улице Новый Кавказ (от Шевченко до Толстого) - организовать одностороннее движение по направлению в центр с установкой искусственных неровностей», - сообщается в обращении, подписанном 131 жителем и направленном в администрацию.

Пензенцы попросили губернатора поддержать их в этом вопросе.

«Зная вашу отзывчивость и готовность оказывать содействие в разного рода вопросах, я обращаюсь к вам от себя лично и от лица жителей микрорайона с огромной просьбой пересмотреть свое решение относительно улицы Бакунина. Пожалуйста! Благодарность жителей микрорайона будет безмерной! Такого отчаяния и безысходности ситуации не выпадало на долю жителей», - говорится в тексте письма пензячки Татьяны У. главе региона.

Проблемы возникли после того, как автомобилистам запретили движение по дороге, пролегающей рядом с лицеем № 14 - от пересечения улиц Шевченко, Бакунина и Суворова до 139-го дома на улице Бакунина. Позднее на участке от улицы Толстого до дома № 139 организовали двустороннее движение.

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