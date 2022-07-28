Общество

Для пензенских охотников утвердили лимиты добычи оленей и барсуков

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В Пензенской области утвердили лимит и квоту добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023-го. Указ подписал во вторник, 26 июля, врио губернатора Николай Симонов.

Согласно документу, за указанный период на территории региона допускается добыча 340 лосей (в том числе 118 особей в возрасте до года), 650 сибирских косуль (278 до года), 65 оленей (28 до года) и 36 барсуков.

За прошлый аналогичный период лимит составлял 252 лося, 427 косуль, 49 оленей и 24 барсука. Таким образом, квоты увеличили примерно в полтора раза.

За последний месяц в Пензе произошло несколько встреч с дикими животными. 21 июня горожане заметили лося на улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

26 июня в Арбекове заметили косулю, она металась рядом с забором у гипермаркета. На следующий день лось прогулялся по дачному участку у Безымянного ручья.

В региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования сообщили, что эти случаи носят единичный характер и, скорее всего, связаны с сезонной миграцией молодых особей.

Появления лесных хищников в Пензе специалисты не ожидают. По их словам, численность бурого медведя и волка в регионе низкая, поэтому вероятность, что они появятся в городской черте, крайне мала.

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Гость||

Леса лысы

леса обезлосили леса обезлисили.

Гость||

Уважаемое охотобщество, начните наконец решать проблему бобров в Кондоле и его окрестностях! Не бывает, чтобы явный вред, причиняемый ландшафту и рельефу некогда живописной местности, был невидим в угоду неким лицензиям.

Гость||

Барсуки чем вам не угодили. Это ж не укронацисты..

Гость||

Классно ,что не утверждают лимиты на тушки охотников . Работайте, братья. Меньше генетического мусора должно остаться после охотничьего сезона среди людской популяции

Гость||

Еще бы был лимит на самих охотников.

Гость||

***340 лосей (в том числе 118 особей в возрасте до года), 650 сибирских косуль (278 до года), 65 оленей (28 до года) и 36 барсуков.***

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Ублюдки

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