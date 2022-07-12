Специалисты объяснили, стоит ли ждать медведей и волков в Пензе

12.07.2022 | 09:50

Специалисты ответили жителям Пензенской области, обеспокоенным возросшей активностью диких животных и их участившимися появлениями на улицах населенных пунктов.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение от одного из взволнованных граждан.

«Все чаще появляются видеозарисовки о лосях и косулях в областном центре. Раньше звери в Заречный захаживали, а теперь и в Пензе начали прописываться. С чем это связано и не ждать ли нам волков и медведей на детских площадках?» - поинтересовался читатель.

Вопрос был перенаправлен в региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

«Случаи встреч диких копытных в черте города Пензы носят единичный характер и, скорее всего, связаны с сезонной миграцией молодых особей», - сообщили в ответ специалисты.

По их словам, численность бурого медведя и волка в регионе низкая, поэтому вероятность, что они появятся в городской черте, крайне мала.

«В случае встречи с диким животным необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не убегать от животного, не поворачиваться к нему спиной, а медленно отступать, пятясь и наблюдая за его поведением. Не смотреть прямо в глаза, но не упускать из вида. Не паниковать, не делать резких движений, не размахивать руками, не кричать, ничего не бросать в животных, не провоцировать их, не ловить диких зверей и не подходить к раненым, держаться подальше от детенышей», - напомнили пензенцам в минлесхозе.

За последний месяц в Пензе произошло несколько встреч с дикими животными. 21 июня горожане заметили лося на улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

26 июня в Арбекове заметили косулю, она металась рядом с забором у гипермаркета. На следующий день лось прогулялся по дачному участку у Безымянного ручья.