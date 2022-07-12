Общество

Специалисты объяснили, стоит ли ждать медведей и волков в Пензе

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Специалисты ответили жителям Пензенской области, обеспокоенным возросшей активностью диких животных и их участившимися появлениями на улицах населенных пунктов.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение от одного из взволнованных граждан.

«Все чаще появляются видеозарисовки о лосях и косулях в областном центре. Раньше звери в Заречный захаживали, а теперь и в Пензе начали прописываться. С чем это связано и не ждать ли нам волков и медведей на детских площадках?» - поинтересовался читатель.

Вопрос был перенаправлен в региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

«Случаи встреч диких копытных в черте города Пензы носят единичный характер и, скорее всего, связаны с сезонной миграцией молодых особей», - сообщили в ответ специалисты.

По их словам, численность бурого медведя и волка в регионе низкая, поэтому вероятность, что они появятся в городской черте, крайне мала.

«В случае встречи с диким животным необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не убегать от животного, не поворачиваться к нему спиной, а медленно отступать, пятясь и наблюдая за его поведением. Не смотреть прямо в глаза, но не упускать из вида. Не паниковать, не делать резких движений, не размахивать руками, не кричать, ничего не бросать в животных, не провоцировать их, не ловить диких зверей и не подходить к раненым, держаться подальше от детенышей», - напомнили пензенцам в минлесхозе.

За последний месяц в Пензе произошло несколько встреч с дикими животными. 21 июня горожане заметили лося на улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

26 июня в Арбекове заметили косулю, она металась рядом с забором у гипермаркета. На следующий день лось прогулялся по дачному участку у Безымянного ручья.

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Источник — фото pexels.com
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Гость||

Есть вероятность появления медведей в Дубраве и на Автодроме, там люди побогаче и кормёжка посытней

Гость||

Работники Минлесхоза должны нести ответственность,а в нашей стране всё свалили на простых граждан. Минлесхоз должен контролировать численность и миграцию животных.

Гость||

вот бы чинуша какого сожрали жиаотные, эти слуги народа такие откормленные, цимас один для зверушек и людям польза опять же.

Гость||

Разрешить круглогодичный отстрел волков без лицензии. А то как 2 года назад дождёмся что в деревнях будут во дворы заходить и собак жрать. Потом лесники будут на всю область орать "охотники помогите облаву устроить".

Гость||

пошел ты, живодер!

Гость||

Гость писал(a):

пошел ты, живодер!
Зоошиз, а кого больше жалко? Собачку съеденную или волка подстреленного? Когнитивный диссонанс не слови дура))

Гость||

Волки позорные

Гость||

скачи мимо садюга! дворы запирать надо и забор норм иметь!

Гость||

Гость писал(a):

скачи мимо садюга! дворы запирать надо и забор норм иметь!
Дура ты тупая, если волки в деревню вышли, то и до человека не далеко. БЛМ по Пензенски. Жизни животных важны?

Гость||

И как же дикие звери могут зайти в закрытый Заречный?

Гость||

Гость писал(a):

И как же дикие звери могут зайти в закрытый Заречный?
А при чём тут Заречный?penzainform.ru писал(a):
и их участившимися появлениями на улицах населенных пунктов.

Гость||

Какие волки и медведи? Истребили всех диких животных в лесах! Живодеры!

Гость||

Гость писал(a):

Какие волки и медведи? Истребили всех диких животных в лесах! Живодеры!
Сходи зоошиза погуляй в Сосновоборском районе или Никольском. По дальше в лес зайди.

Гость||

Гость писал(a):

И как же дикие звери могут зайти в закрытый Заречный?
Элементарно - пропуска сделают себе и пройдут

Гость||

Волки санитары леса, медведи глав. Врачи.

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Имя: Гость
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