Сетевое издание|18+|Вторник|26 апр 2022|13:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Новым прокурором Иссинского района стал отец четырех детей

Печать
Telegram

На должность прокурора Иссинского района назначен советник юстиции Александр Букарев. Соответствующий приказ подписал 25 апреля Генеральный прокурор РФ.

Александр Владимирович Букарев родился в 1984 году в городе Рузаевке Республики Мордовия. В 2006 году окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «юриспруденция».

«С декабря 2007 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Инзенского района Ульяновской области, помощника прокурора Ленинского района Пензы, старшего помощника прокурора Бессоновского района, помощника и заместителя прокурора Иссинского района Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области.

Александр Букарев женат, воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили о других назначениях: прокурором Шемышейского района назначен Ринат Аджигитов, прокурором Пачелмского района стал Данил Воронков. Иван Кирьянов освобожден от должности прокурора Земетчинского района и назначен в Мокшанский.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
0
0
0
 
Гость||

Чей родственник? Зятёк чей-то по ходу. Потом и своим четверым местечки прокурорские застолбит, капец, простые там не ходят!

Гость||

И тоже походу в армии не был но на гос службе

Гость||

Россия, чуешь странный зуд? То назначенцы по тебе ползут!

Гость||

Он детишек наделал и от армии откосил, как многодетный, корми из всех теперь

Гость||

А у меня пятеро, возьмите на должностёнку послаще, в чинуши, я врать умею складно!

Гость||

четверых детей пристаивать ему теперь надо будет, а каждый захочет по коттеджу, тачке итп и что ему теперь бедному делать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте