Новым прокурором Иссинского района стал отец четырех детей

На должность прокурора Иссинского района назначен советник юстиции Александр Букарев. Соответствующий приказ подписал 25 апреля Генеральный прокурор РФ.
Александр Владимирович Букарев родился в 1984 году в городе Рузаевке Республики Мордовия. В 2006 году окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «юриспруденция».
«С декабря 2007 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Инзенского района Ульяновской области, помощника прокурора Ленинского района Пензы, старшего помощника прокурора Бессоновского района, помощника и заместителя прокурора Иссинского района Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области.
Александр Букарев женат, воспитывает четверых несовершеннолетних детей.
Ранее в региональной прокуратуре сообщили о других назначениях: прокурором Шемышейского района назначен Ринат Аджигитов, прокурором Пачелмского района стал Данил Воронков. Иван Кирьянов освобожден от должности прокурора Земетчинского района и назначен в Мокшанский.
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Чей родственник? Зятёк чей-то по ходу. Потом и своим четверым местечки прокурорские застолбит, капец, простые там не ходят!