Новым прокурором Иссинского района стал отец четырех детей

26.04.2022 | 12:23

На должность прокурора Иссинского района назначен советник юстиции Александр Букарев. Соответствующий приказ подписал 25 апреля Генеральный прокурор РФ.

Александр Владимирович Букарев родился в 1984 году в городе Рузаевке Республики Мордовия. В 2006 году окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «юриспруденция».

«С декабря 2007 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Инзенского района Ульяновской области, помощника прокурора Ленинского района Пензы, старшего помощника прокурора Бессоновского района, помощника и заместителя прокурора Иссинского района Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области.

Александр Букарев женат, воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили о других назначениях: прокурором Шемышейского района назначен Ринат Аджигитов, прокурором Пачелмского района стал Данил Воронков. Иван Кирьянов освобожден от должности прокурора Земетчинского района и назначен в Мокшанский.