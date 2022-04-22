В Шемышейском районе назначили нового прокурора

22.04.2022 | 16:29

В Шемышейском районе новый прокурор. Им стал Ринат Аджигитов. Приказ о его назначении был подписан Генеральным прокурором РФ 21 апреля.

Ринат Гилфанович родился в Каменке в 1992 году, получил высшее юридическое образование.

«С июля 2015 г. по июль 2016 г. проходил военную службу в Вооруженных Силах РФ. В июле 2016 г. принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского, Железнодорожного районов г. Пензы, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя прокурора Железнодорожного района г. Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Аджигитов женат.

Ранее сообщалось также о назначении прокурорм Пачелмского района Данила Воронкова.