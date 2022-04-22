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Общество

Сын экс-министра образования стал прокурором Пачелмского района

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Сын экс-министра образования Пензенской области Александра Воронкова Данил Александрович Воронков назначен прокурором Пачелмского района региона.

Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ 21 апреля.

«Воронков Д. А. родился в 1992 году в г. Пензе, имеет высшее юридическое образование. В декабре 2012 г. принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Городищенского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Пачелмского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Данил Александрович женат, воспитывает сына.

Александр Воронков ныне является и. о. главы администрации Бессоновского района.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

Пацан к успеху пошёл...

Гость||

Своих не бросают, иначе сдадут?!

Имя: Гость
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