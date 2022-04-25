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Общество

В Мокшанском районе сменился руководитель прокуратуры

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В Пензенской области продолжают менять руководителей районных надзорных ведомств.

Так, приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова от 21.04.2022 № 450-к советник юстиции Иван Геннадьевич Кирьянов был освобожден от должности прокурора Земетчинского района и назначен в Мокшанский.

Иван Кирьянов родился в 1989 году в п. Колышлей, получил высшее юридическое образование. В 2011-2012 годах служил в ВС РФ.

«В сентябре 2012 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, помощника Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Башмаковского района, прокурора Земетчинского района», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кирьянов имеет поощрения за примерное исполнение служебных обязанностей. Женат.

Ранее сообщалось о назначении Данила Воронкова прокурором Пачелмского района, Рината Аджигитова - прокурором Шемышейского района.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

Удачи тебе Иван Геннадьевич!

Гость||

А заместитель председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции ЮрийКирьянов не его дядя, случайно?

Гость||

Одно кумовство.

- Как Вас с такой дикцией взяли на радио?! У Вас что, там блат?

- Почему блат? Сестла!

Гость||

Александр Викторович теперь один

Имя: Гость
Комментарий:

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