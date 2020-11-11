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Общество

Памятник Ленину в сквере на улице Дружбы пострадал от вандалов

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Вандалы изуродовали постамент памятника Ленину в сквере на улице Дружбы. Они отбили несколько плиток, часть из них раздробили.

«Вчера мы тут не были, но позавчера все было на месте», - рассказала горожанка.

«Осыпалась штукатурка - обратили внимание? На цветочки обратили внимание? Их ко Дню революции положили. Хотелось бы, что его привели в порядок», - отметила пензячка.

Скульптура появилась на своем месте больше полувека назад. Комбинат «Биосинтез» благоустраивал зеленую зону для рабочих. Но центр сквера казался слишком пустым, и решено было установить памятник, самый популярный и востребованный в те времена, - вождю мирового пролетариата. В прошлом он вместе с мини-парком на Шуисте состоял на балансе завода. Теперь за сквером присматривает МУП «Зеленое хозяйство».

В 2016-м муниципалитет обратил внимание на зону отдыха, там установили детскую площадку, скамейки, урны. Памятник отмыли, постамент покрасили.

Свежей краской его покрыли активисты минувшей зимой после нападения вандалов.

Летом скульптура попала в кадр журналистов 11 канала. Тогда она была чистой, а ее основание - целым. Но кому-то пришло в голову расколотить плитки.

«Молодежь, поди. Старики-то не полезут», - предположила пенсионерка.

Одна из местных жительниц видела, как плачущая пожилая женщина подбирала осколки и складывала аккуратно в кучу на траве.

«Хотелось бы, чтобы здесь красиво было», - подчеркнула прохожая.

В 2019 году в администрации Пензы говорили о проекте возрождения зоны отдыха на Шуисте, ее даже включили в список общественных территорий. Население выбирало объекты для участия в программе «Формирование современной городской среды». Сквер фаворитом не стал.

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Гость||

Чешские специалисты, проверившие российскую молочную продукцию, вынесли вердикт „особо опасно“ и сказали, что у них ее бы тут же изъяли из оборота. «Русские могут пить всё, даже соляную кислоту. Но это вас точно убьет», — резюмируют учёные.

Гость||

что русскому хорошо немцу смерть

Гость||

Как любят журнализды на людей свалить воровство чинков, какие вандалы? Списали-распилили деньги на ремонте, плитка от старости отваливается и раскалывается. Но «народ-быдло» , а «чинушка с журналюшкой душой изболелись за Пензу»

Имя: Гость
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