В Пензе памятник Ленину покрасили в золотисто-желтый цвет

20.04.2021 | 08:45

Жителей Пензы возмутили работы по благоустройству, начавшиеся в сквере Дружбы в микрорайоне Шуист. Установленный там памятник В. И. Ленину покрасили в золотисто-желтый цвет.

В понедельник, 19 апреля, в городских сообществах в социальных сетях разместили видео, на котором запечатлен обновленный монумент. Большинство пензенцев увиденное рассмешило.

«Ну все, город обустроен считай. С золотым Ильичем теперь», «Из Ленина кентавра делают», «Очередное чудо современного искусства», «Красный мост, желтый костюм Ильичу - красота город!» - саркастически высказались интернет-пользователи.

Однако были и те, кого выбор цвета для памятника возмутил: «Стыд», «Больше похоже на вандализм».

«Кто, кто это только додумался такой цвет подобрать? Вживую хуже, чем на видео, в 100 раз. Такой позор виден издалека», - констатировал один из жителей города.

«Раскрасьте Ильича в натуральные цвета!» - потребовал еще один.

В конце 2020 года памятник Ленину в сквере Дружбы подвергся нападению вандалов. Они отбили несколько плиток, часть из них раздробили.

В 2021-м за масштабное благоустройство территории предложили проголосовать. Сквер включили в перечень объектов, часть из которых приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для этого он должен набрать максимальное количество голосов местных жителей.