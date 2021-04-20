Общество

В Пензе памятник Ленину покрасили в золотисто-желтый цвет

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Жителей Пензы возмутили работы по благоустройству, начавшиеся в сквере Дружбы в микрорайоне Шуист. Установленный там памятник В. И. Ленину покрасили в золотисто-желтый цвет.

В понедельник, 19 апреля, в городских сообществах в социальных сетях разместили видео, на котором запечатлен обновленный монумент. Большинство пензенцев увиденное рассмешило.

«Ну все, город обустроен считай. С золотым Ильичем теперь», «Из Ленина кентавра делают», «Очередное чудо современного искусства», «Красный мост, желтый костюм Ильичу - красота город!» - саркастически высказались интернет-пользователи.

Однако были и те, кого выбор цвета для памятника возмутил: «Стыд», «Больше похоже на вандализм».

«Кто, кто это только додумался такой цвет подобрать? Вживую хуже, чем на видео, в 100 раз. Такой позор виден издалека», - констатировал один из жителей города.

«Раскрасьте Ильича в натуральные цвета!» - потребовал еще один.

В конце 2020 года памятник Ленину в сквере Дружбы подвергся нападению вандалов. Они отбили несколько плиток, часть из них раздробили.

В 2021-м за масштабное благоустройство территории предложили проголосовать. Сквер включили в перечень объектов, часть из которых приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для этого он должен набрать максимальное количество голосов местных жителей.

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Источник — видео instagram.com/penza_novosti
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Гость||

И это правильно.

Гость||

Ленин - красавчик.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.04.2021 08:54|

Ленин - красавчик.

однозначно

Гость||

Золотистого там ничего не видно, издалека желтый желтый.

Гость||

В следующем году покрасят в розовый, потом в голубой, после в зеленый. Возможно голову покрасят какой-то фиолетовой краской, одну руку чёрной. Ну не тянет дедушка Ленин на кентавра!

Гость||

Скоро пасха. Что ему на пасху покрасят и в какой цвет?

Гость||

Оскар теперь Ильич!

Гость||

Толик дуд..ов из каменки приложил руку ?

Гость||

Костюм с отливом и в Ялту.

Гость||

Очередная идиотическая идеологическая диверсия от городской власти.

Гость||

Хорошо в голубой не покрасили...

Гость||

Какая была краска,такой и покрасили,чего вы возмущаетесь?

Гость||

Раньше по крайней мере всегда Владимира в золотисто-жёлтый красили, при советской власти ещё. Цвет осени, цвет октябрьской революцми, всё в тему.

Гость||

Гость писал(a):

Раньше по крайней мере
А сейчас в тренде дырявые и радужные...

Гость||

Ну не в чёрный же или красный , это как маникюр получится , на руках дамы с низкой социальной ответственностью.

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