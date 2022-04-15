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Общество

Пензенцев пригласили на службу в честь Вербного воскресенья

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Жителей Пензы пригласили на праздничное богослужение, которое состоится в воскресенье, 17 апреля, в Спасском кафедральном соборе.

«В 2022 году Русская Православная Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 17 апреля. В этот день в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - пояснили в пресс-службе епархии.

Служба начнется в 9:30 и будет продолжаться 2-2,5 часа.

В 2021 году православные отмечали Вербное воскресенье 25 апреля, главное праздничное мероприятие также прошло в Спасском соборе. Это было первое богослужение, во время которого верующие пензенцы увидели новый иконостас.

В 2020-м Вербное воскресенье пришлось на 12 апреля. Из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции, и желающим предлагалось освятить ветки вербы в домашних условиях, прочитав молитвенное песнопение самостоятельно.

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Гость||

Иди тупое стадо,неси им деньги.

Гость||

Не пойду, у меня пост

Гость||

Гость писал(a):

у меня пост
POST - Power-On Self-Test

Гость||

Вперёд бычье бабки тащить

Гость||

Что никто, не ходит опять реклама

Гость||

хватит рекламировать сектанство.

они то лесных птиц убивают, то кустарники обстригают для своих ритуалов

Гость||

Яворскому надо джип заправлять,несите ему бабло.

Имя: Гость
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