Верующим пензенцам предложили освятить вербу в домашних условиях

12.04.2020 | 13:27

В воскресенье, 12 апреля, верующие пензенцы отмечают Вербное воскресенье. Однако в связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции, который был введен в регионе 31 марта, они не смогут попасть в храмы для освящения веток этого растения.

В группе Пензенской епархии соцсети «ВКонтакте» предложили сделать это в домашних условиях.

«Нужно пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим «О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне», затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - написали в группе.

Ранее сообщалось, что массовой раздачи освященной вербы в городе не будет. Ветви верующие получат в индивидуальном порядке.

Из-за увеличивающегося количества случаев заболевания коронавирусом жителей Пензенской области попросили отказаться от похода в церковь и молиться на дому. Кроме того, службы в некоторых храмах региона проводят онлайн. К примеру, возможность смотреть их в прямом эфире есть у жителей Заречного.