Общество

Верующим пензенцам предложили освятить вербу в домашних условиях

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В воскресенье, 12 апреля, верующие пензенцы отмечают Вербное воскресенье. Однако в связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции, который был введен в регионе 31 марта, они не смогут попасть в храмы для освящения веток этого растения.

В группе Пензенской епархии соцсети «ВКонтакте» предложили сделать это в домашних условиях.

«Нужно пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим «О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне», затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - написали в группе.

Ранее сообщалось, что массовой раздачи освященной вербы в городе не будет. Ветви верующие получат в индивидуальном порядке.

Из-за увеличивающегося количества случаев заболевания коронавирусом жителей Пензенской области попросили отказаться от похода в церковь и молиться на дому. Кроме того, службы в некоторых храмах региона проводят онлайн. К примеру, возможность смотреть их в прямом эфире есть у жителей Заречного.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

затем трижды окропить вербы святой водой
А святую воду де взять, самому намолить? Текст молитвы треба.

Гость||

это всё самодурство

Гость||

Всё правильно,верующим давно пора отказаться от посредников. Бог у каждого человека в душе. Каждый может молиться дома и веровать,делать добрые дела. Церкви и храмы нужны священникам - это их заработок. Дом Бога не в церкви,дом бога в каждом человеке.

Делайте добрые дела и хранит Вас Господь. Здоровья Вам и вашим семьям.

Гость||

Гость писал(a):

Всё правильно,верующим давно пора отказаться от посредников. Бог у каждого человека в душе. Каждый может молиться дома и веровать,делать добрые дела. Церкви и храмы нужны священникам - это их заработок. Дом Бога не в церкви,дом бога в каждом человеке.

Делайте добрые дела и хранит Вас Господь. Здоровья Вам и вашим семьям.

Ах ты негодник такой, ни какого сочувствия у попов бизнес лопнул, убытки а ты что предлагаешь. Бес попутал, сходи покайся, исповедуйся и причастись Кагором. Заодно и профилактика против коронавируса.

Гость||

Таперя только онлайн.

Гость||

Гость|12.04.2020 13:41

А святую воду де взять, самому намолить?

За такие деньги, что платим за воду, она уже давно святая.

Гость||

Гость писал(a):

А святую воду де взять, самому намолить?

За такие деньги, что платим за воду, она уже давно святая.

Мдя... плюсую.

Гость||

А я Дина Черемушкина! Надо быть толерантнее, всех с праздником!

Гость||

Жду комментарий от чуть не забеременевших в онлайн-трансляциях.

Гость||

А я один раз вербу освящал и чуть не забеременл!112

Имя: Гость
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