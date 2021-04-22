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Общество

В Спасском кафедральном соборе завершился монтаж иконостаса

Печать

Уже известно, как будут выглядеть стены и своды Спасского кафедрального собора. Главный православный храм области доверят расписывать московским мастерам под руководством художника Дмитрия Трофимова. Соответствующий проект в феврале этого года представляли на суд местного духовенства и чиновников.

«Определились: это будет мастерская «Царьград». Кстати, эта же мастерская и разрабатывала внутреннее убранство храма, и проект пола, и проект паникадил, хоросов, и лепнина была. У них самый интересный проект росписи был», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

Вариант также оказался не самым дорогим из возможных, что немаловажно. В итоге внутреннее убранство собора в целом должно получиться светлым, воздушным и одновременно торжественным, конечно, при соответствии всем православным канонам.

По предварительным подсчетам, на создание живописных фресок потребуется не менее двух лет.

Уже завершен монтаж последней части иконостаса. Она установлена в левом приделе храма и посвящена святителю Иннокентию Пензенскому.

Впервые полностью собранную конструкцию длиной около 40 метров и высотой более 20 пензенские верующие увидят в субботу, 24 апреля, во время всенощного богослужения в честь Вербного воскресенья.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Зачем он нужен лучше постройке аквапарк

Гость||

Скоро в церковь ходить ни кто не будет т.к старухи все вымрут а молодёжь не дураки бабло туда таскать

Гость||

Дороги разбиты, в сёлах области детские сады, школы, поликлиники закрывают, рабочих мест нет, пенсии нищенские - люди не живут, а выживают.

Гость||

Наконец то !

Обязательно схожу летом посмотреть.

Гость||

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ?

Что-бы нищее население видело сколько денег вбухивают в строительство? Хорошо хоть арестовали главного прораба Белозерцева.

Гость||

Святые угодники! Счастье то какое!

Гость||

Во Франции, какой то больной сжёг собор, вся Франция и весь мир собирает деньги на реставрацию. А тут один храм никак не восстановим.

Пока делать не научимся, так и будем впроголодь жить. Как жалуетсяГость писал(a):

пенсии нищенские - люди не живут, а выживают.

Гость||

А в это время в Тамале памятник воинам ВОВ в разрухе и рядом с церковью на Советской площади Стела героям ВОВ и Труда землякам Пензенцам в запустении. А 9 мая будут кричать,что память оних вечна и подвиг бессмертен?

Гость||

Ваня отъехал, а дело его финансируется исправно...теперь на праздничный молебен вся верхушка пожалует...аминь

Гость||

Гость писал(a):

. А 9 мая будут кричать,
А вы не кричите, вложите своё бабло как верующие на свою церковь собирают.

Без Церкви, общей молитвы - нельзя.

Гость||

ИА в политике умер, но дело его живёт!

Гость||

Гость писал(a):

А вы не кричите, вложите своё бабло
А ты не учи меня,. Мои деды по всем фронтам прошли,а не встречали как некоторые фашистов с иконами.. Учитель поганый...

Гость||

12 миллиардов из бюджета ушло, площадь ушла...

Сколько ещё пойдёт жрецам?

Имя: Гость
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