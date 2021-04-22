В Спасском кафедральном соборе завершился монтаж иконостаса

22.04.2021 | 18:25

Уже известно, как будут выглядеть стены и своды Спасского кафедрального собора. Главный православный храм области доверят расписывать московским мастерам под руководством художника Дмитрия Трофимова. Соответствующий проект в феврале этого года представляли на суд местного духовенства и чиновников.

«Определились: это будет мастерская «Царьград». Кстати, эта же мастерская и разрабатывала внутреннее убранство храма, и проект пола, и проект паникадил, хоросов, и лепнина была. У них самый интересный проект росписи был», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

Вариант также оказался не самым дорогим из возможных, что немаловажно. В итоге внутреннее убранство собора в целом должно получиться светлым, воздушным и одновременно торжественным, конечно, при соответствии всем православным канонам.

По предварительным подсчетам, на создание живописных фресок потребуется не менее двух лет.

Уже завершен монтаж последней части иконостаса. Она установлена в левом приделе храма и посвящена святителю Иннокентию Пензенскому.

Впервые полностью собранную конструкцию длиной около 40 метров и высотой более 20 пензенские верующие увидят в субботу, 24 апреля, во время всенощного богослужения в честь Вербного воскресенья.