Общество

В Спасском соборе Пензы пройдут архиерейские богослужения

Печать

В воскресенье, 25 апреля, православные христиане отметят Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). В честь этого праздника в Спасском кафедральном соборе состоятся торжественные богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В субботу, 24 апреля, в 17:00 состоится всенощное бдение, в воскресенье, 25-го, в 10:00 - литургия.

Также опубликовано расписание архиерейских богослужений в Спасском кафедральном соборе на следующую неделю.

В среду, 28 апреля, в 16:00 - малое повечерие и утреня Великого Четвертка.

В четверг, 29 апреля, в 9:00 - Великий Четверток, воспоминание Тайной вечери; в 17:00 - утреня.

В пятницу, 30 апреля, в 8:00 - Великий Пяток, воспоминание Святых Страстей Господа Иисуса Христа; в 14:00 - Великая вечерня, в 17:00 - утреня Великой Субботы с чином погребения святой плащаницы.

В субботу, 1 мая, в 8:00 - литургия святителя Василия Великого; с 10:30 до 20:00 - освящение пасхи и куличей; в 23:00 - исповедь и полунощница.

В воскресенье, 2 мая, в 0:00 - пасхальная заутреня и литургия святителя Иоанна Златоуста; в 16:00 - пасхальная вечерня.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

ЗАЧЕМ ЭТИ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ???

Гость||

Что теперь будет с продажей чешского пива,после дипломатических скандалов с Чехией???

Гость||

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ ЭТИ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ???
У РПЦ особая индульгенция на ПензаИнформ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Спасском кафедральном соборе состоятся торжественные богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
И что дальше?

Гость||

В Алтайском крае хотят запретить продажу безалкогольного пива подросткам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

архиерей собор пасха
Теги под новостью неправильные. Надо добавить тег: РПЦ

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте