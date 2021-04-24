В Спасском соборе Пензы пройдут архиерейские богослужения

24.04.2021 | 15:08

В воскресенье, 25 апреля, православные христиане отметят Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). В честь этого праздника в Спасском кафедральном соборе состоятся торжественные богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В субботу, 24 апреля, в 17:00 состоится всенощное бдение, в воскресенье, 25-го, в 10:00 - литургия.

Также опубликовано расписание архиерейских богослужений в Спасском кафедральном соборе на следующую неделю.

В среду, 28 апреля, в 16:00 - малое повечерие и утреня Великого Четвертка.

В четверг, 29 апреля, в 9:00 - Великий Четверток, воспоминание Тайной вечери; в 17:00 - утреня.

В пятницу, 30 апреля, в 8:00 - Великий Пяток, воспоминание Святых Страстей Господа Иисуса Христа; в 14:00 - Великая вечерня, в 17:00 - утреня Великой Субботы с чином погребения святой плащаницы.

В субботу, 1 мая, в 8:00 - литургия святителя Василия Великого; с 10:30 до 20:00 - освящение пасхи и куличей; в 23:00 - исповедь и полунощница.

В воскресенье, 2 мая, в 0:00 - пасхальная заутреня и литургия святителя Иоанна Златоуста; в 16:00 - пасхальная вечерня.