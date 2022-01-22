Общество

В Пензе бар Lambada работал в неурочное время

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В ночь на субботу, 22 января, в Пензе прошел очередной рейд по проверке соблюдения режима повышенной готовности в точках общепита.

Комиссия обследовала восемь кафе на улицах Московской, Суворова, Плеханова, Кулакова, Карпинского и проспекте Победы.

«Выявлено, что из всех проверенных заведений только бар Lambada не завершил работу к 23:00. Сотрудниками полиции на индивидуального предпринимателя собран материал для принятия мер административного воздействия», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В связи с действием в Пензенской области режима повышенной готовности (в последний раз его продлили до 30 января) предприятия общественного питания должны закрываться не позже 23:00. Однако это правило нередко нарушается.

В начале декабря представители бизнеса, связанного с общественным питанием, обратились к властям разрешить им работать не до 23:00, а хотя бы до 2:00, поскольку тогда подходило время новогодних корпоративов, которые, как правило, затягиваются далеко за полночь. Однако их доводы не были приняты во внимание: режим повышенной готовности был продлен до 31 января без каких-либо изменений, касающихся общепита.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Добро тоже работает всю ночь.

Гость||

Чинухо-депутантский бизнес работать может до последнего клиента. Остальные обязаны закрываться вовремя, согласно режиму повешенной готовности.

Гость||

В "Новую столовую" на ул. Бакунина все без масок заходят, разгуливают по залам, у витрины, у кассы. Почему не проверяют чиновники и полицейские? Кто владелец этого привилегированного заведения?

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