В Пензе бар Lambada работал в неурочное время

22.01.2022 | 14:50

В ночь на субботу, 22 января, в Пензе прошел очередной рейд по проверке соблюдения режима повышенной готовности в точках общепита.

Комиссия обследовала восемь кафе на улицах Московской, Суворова, Плеханова, Кулакова, Карпинского и проспекте Победы.

«Выявлено, что из всех проверенных заведений только бар Lambada не завершил работу к 23:00. Сотрудниками полиции на индивидуального предпринимателя собран материал для принятия мер административного воздействия», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В связи с действием в Пензенской области режима повышенной готовности (в последний раз его продлили до 30 января) предприятия общественного питания должны закрываться не позже 23:00. Однако это правило нередко нарушается.

В начале декабря представители бизнеса, связанного с общественным питанием, обратились к властям разрешить им работать не до 23:00, а хотя бы до 2:00, поскольку тогда подходило время новогодних корпоративов, которые, как правило, затягиваются далеко за полночь. Однако их доводы не были приняты во внимание: режим повышенной готовности был продлен до 31 января без каких-либо изменений, касающихся общепита.