В Пензе проверяющие пришли в кафе, работавшие после 23:00

30.12.2021 | 08:31

После выявления нарушений, допущенных предприятиями общественного питания, в Пензе усилили контроль за соблюдением требований режима повышенной готовности.

В ночь с 28 на 29 декабря в городе проверили 35 объектов: бары Staff, MEL, «Встреча», «Зажигалка», кафе «Прохлада», «Минутка», «Экспресс», «Заправка», «Избушка», «Старый город», «Шукран», «Росток», «Шашлычок», «ЧеРута», Moscow, «Астория», ресторан быстрого питания KFC, чайхану «Узбечка» и другие.

«Выявлено, что к 23:00 основная масса объектов завершила свою работу в соответствии с требованиями. При этом кафе «Шашлычок», бар Staff продолжали обслуживание своих гостей. В связи с этим сотрудниками полиции составлено два протокола по ст.20.6 ч.1 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе мэрии.

О том, что кафе продолжают работу после 23:00, сообщают и сами пензенцы. Горожане рассказывают в социальных сетях о затянувшихся корпоративах и публикуют чеки, напечатанные после полуночи.

«Всего с момента установления ограничений по режиму работы в ночное время проверено порядка 555 объектов общественного питания. Мероприятия будут продолжаться на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности», - заверили представители мэрии.

Еще одно требование режима повышенной готовности - обслуживание в заведениях только тех посетителей, у которых имеется QR-код (о вакцинации или перенесенном COVID) или медотвод. В проверенных в ночь с 28 на 29 декабря предприятиях общественного питания на улицах Московской, Суворова, Урицкого, Клары Цеткин, Дружбы, Антонова его соблюдали, нарушений выявлено не было.

При этом во время предыдущего рейда выяснилось что коды у посетителей запрашивали только в одном кафе.