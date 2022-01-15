Пензенская область вернулась в красную зону по коронавирусу

15.01.2022 | 12:36

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на субботу, 15 января, Пензенская область вновь вернулась в красную зону из оранжевой, где оказалась несколько дней назад. Тогда регион достиг необходимых показателей по тестированию населения.

В оранжевую зону попадают субъекты, в которых за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красную - свыше 150.

Сейчас, согласно данным сайта, область не соответствует ни одному из критериев свободного от COVID-19 региона. Их пять: заболеваемость - не более 30 случаев на 100 тыс. населения; охват тестированием - не менее 300 на 100 тыс. населения; уровень коллективного иммунитета - не менее 80% (в Пензенской области на 14 января - 75,4%); занятость коек с ИВЛ - меньше 0,1; загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 - не более 30% норматива.

На текущей неделе ежедневное количество выявленных случаев коронавирусной инфекции практически не снижалось: 10 и 11 января - 163, 12-го - 161, 13-го - 160, 14-го - 162. В субботу, 15 января, число заболевших за сутки составило 161.

Ежедневно регистрировалась смерть от COVID-19 от 6 до 10 человек.

В области до 30 января действует режим повышенной готовности. Медики готовятся к приходу омикрона - нового штамма, который переносится легче, но распространяется чрезвычайно быстро.