Общество

Пензенская область вернулась в красную зону по коронавирусу

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Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на субботу, 15 января, Пензенская область вновь вернулась в красную зону из оранжевой, где оказалась несколько дней назад. Тогда регион достиг необходимых показателей по тестированию населения.

В оранжевую зону попадают субъекты, в которых за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красную - свыше 150.

Сейчас, согласно данным сайта, область не соответствует ни одному из критериев свободного от COVID-19 региона. Их пять: заболеваемость - не более 30 случаев на 100 тыс. населения; охват тестированием - не менее 300 на 100 тыс. населения; уровень коллективного иммунитета - не менее 80% (в Пензенской области на 14 января - 75,4%); занятость коек с ИВЛ - меньше 0,1; загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 - не более 30% норматива.

На текущей неделе ежедневное количество выявленных случаев коронавирусной инфекции практически не снижалось: 10 и 11 января - 163, 12-го - 161, 13-го - 160, 14-го - 162. В субботу, 15 января, число заболевших за сутки составило 161.

Ежедневно регистрировалась смерть от COVID-19 от 6 до 10 человек.

В области до 30 января действует режим повышенной готовности. Медики готовятся к приходу омикрона - нового штамма, который переносится легче, но распространяется чрезвычайно быстро.

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Источник — фото № 2 - стопкоронавирус.рф
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Гость||

С новым годом,товарищи,праздники канули в лету,теперь попрет гавно по трубам.

Гость||

Ну что можно сказать.. Мощно работает Олег!

Гость||

Хлеб да соль!!!!!!!Лишь бы не кошмарном а с вирусом мы уж сами разберёмся

Гость||

У наш властьимущих закончились бабосики после праздника, за Красную зону им ещё бабла подкинут, поэтому и натягивают цифры))))

Гость||

Что наша жизнь- игра

Гость||

Как выяснилось в пятницу, 14 января, коронавирусом переболел сам глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, который, безусловно, должен быть привит препаратом «Спутник-V».

Гость||

Это СТАЛО ИЗВЕСТНО или нет?

Гость||

Гость писал(a):

Это СТАЛО ИЗВЕСТНО или нет?
ты угомонишься, глупомордый?

Гость||

Что сегодня кушал Губернатор Пензенской области Белозерцев Иван Александрович в тюремной трапезной?Синяков,царапин нет?Жив?

Гость||

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые «Спутником V», вероятнее всего, не заболеют коронавирусом, который вызван штаммом «омикрон», отметив, что сам был инфицирован новым вариантом COVID-19, но не болел, благодаря защите вакцины.

Гость||

Брехня брехливая! Рисуют разные цвета, как оттуда укажут, тьфу!

Гость||

Лык мочало начинай сначала.Дана ,наверное,команда цифр вверх

Гость||

Шапито

Флябский цыркъ с конями

Гость||

Нагнетают , что бы привить всех оставшихся и детишек

Имя: Гость
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