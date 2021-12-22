Загрязнение Суры: стали известны результаты последних проб

Ситуация с загрязнением старицы реки Суры неочищенными сточными водами с ОАО «Маяк» продолжает ухудшаться. Об этом заявили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в среду, 22 декабря.
И. о. заместителя руководителя управления Михаил Маркин сообщил о первых результатах исследования проб, взятых 10 декабря.
Как оказалось, предельно допустимая концентрация фенола превышена более чем в 200 раз, азота, сульфатов и меди - вдвое. С результатами предыдущих проверок можно ознакомиться здесь.
«Водный объект страдает все больше и больше. Ущерб окружающей среде по итогам проверок, которые проводились в августе, в ноябре, в совокупности составил порядка 15 миллионов», - сообщил Михаил Маркин.
Ситуацией заинтересовалась и прокуратура. Там пояснили, что из-за загрязнения старицы Суры, повлекшего гибель рыбы, могут возбудить уголовное дело.
Как ранее заявил Маркин, в случае если предприятие так и не примет мер, надзорный орган не только повторно наложит штрафы, но и инициирует судебную приостановку деятельности «Маяка».
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