Общество

Загрязнение Суры: стали известны результаты последних проб

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Ситуация с загрязнением старицы реки Суры неочищенными сточными водами с ОАО «Маяк» продолжает ухудшаться. Об этом заявили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в среду, 22 декабря.

И. о. заместителя руководителя управления Михаил Маркин сообщил о первых результатах исследования проб, взятых 10 декабря.

Как оказалось, предельно допустимая концентрация фенола превышена более чем в 200 раз, азота, сульфатов и меди - вдвое. С результатами предыдущих проверок можно ознакомиться здесь.

«Водный объект страдает все больше и больше. Ущерб окружающей среде по итогам проверок, которые проводились в августе, в ноябре, в совокупности составил порядка 15 миллионов», - сообщил Михаил Маркин.

Ситуацией заинтересовалась и прокуратура. Там пояснили, что из-за загрязнения старицы Суры, повлекшего гибель рыбы, могут возбудить уголовное дело.

Как ранее заявил Маркин, в случае если предприятие так и не примет мер, надзорный орган не только повторно наложит штрафы, но и инициирует судебную приостановку деятельности «Маяка».

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Гость||

Опоздали на 25 лет

Гость||

Все могут Вуд ну могите.

Гость||

Если предприятие так и не примет мер...

Маркин,ты получаешь зарплату за счёт наших налогов, нафига ты нужен???

Когда у Потанина резервуар потек,какой у него штраф был?

Несколько миллиардов рублей,а ты.."если предприятие не предпримет мер..."

Не позорься,и отрабатывац деньги налогоплательщиков!

Гость||

Что должно еще произойти, чтобы Вы перестали наблюдать ухудшение ситуации и начали действовать? Разве одного-двух раз было мало, чтобы принять строгие меры? Удивительный надзор. Даже читать такие новости стыдно. Где наши власть имущие?

Гость||

Происходит уголовное преступление! Прокуратура-АУуу!

Гость||

А до этого замора при Бочкареве /2 срока/ и Белозерцеве , да плюс при нынешнем Маяк продолжает травить Суру. Если бы народ не поднял шум на всю страну им опять бы все сошло с рук, а так уже и экспертиза все показала не отвертятся. Надо возбуждать уголовное дело против обоих Вдониных и обязательно за ущерб нанесенный окружающей среде региона лишить звания почетного гражданина города Вдонина Василия Алексеевича !

Гость||

К сожалению ни одного коментария от губернатора....

Гость||

А я так скажу. Судя по всему, собственники сливают Маяк, и сливают через банкротство, а то и похуже. Отсюда и сбросы стоков. А местные крикуны используются, как обычно, в качестве полезных идиотов. Ну а Вдонины... они лишь выполняют указания собственников да инвесторов...

Гость||

Да задолбали уже с этим Маяком, только он один гадит во всей Пензе, остальные все белые и пушистые. Фабрике больше 100 лет льёт в речку,только очнулись, кому то похож наверху отжать захотелось прибыльный заводик. И сразу пробы воды будут "хорошие", когда в нужные руки попадет.

Имя: Гость
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