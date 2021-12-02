Общество

Росприроднадзор может потребовать приостановить работу ОАО «Маяк»

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В Росприроднадзоре анонсировали проверки деятельности ОАО «Маяк» по исполнению ранее выданных предписаний об устранении нарушений.

«Компания, специализирующаяся на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона.

Напомним, в течение 2021 года в Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям неоднократно поступали жалобы граждан на загрязнение ОАО «Маяк» водного объекта - реки Сура. Также в районе сброса сточных вод фиксировались негативные факторы: неприятный запах и мор рыбы», - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Специалисты управления отреагировали на жалобы, провели проверки и выдали предприятию предписание, обязывающее не загрязнять водоем в дальнейшем. Юрлицу выдвинули требование устранить выявленные нарушения до августа 2021 года.

В Росприроднадзоре определили размер ущерба, нанесенного реке из-за сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ: по выпуску № 1 это 522 тыс. 63 рубля, по выпуску № 2 - 70 тыс. 658.

«Предприятие пыталось через суд оспорить предписание и доказать свою непричастность к загрязнению Суры, однако решение суда было вынесено в пользу Росприроднадзора», - говорится на сайте.

В августе специалисты провели повторную внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что ОАО «Маяк» не выполнило требований.

«В сточных водах имеются превышения загрязняющих веществ: по азоту аммонийному, железу, меди, цинку, нефтепродуктам, сульфатам, фенолу. За что предприятие было привлечено к ответственности», - уточнили в Росприроднадзоре.

И. о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Маркин заявил, что в ближайшее время надзорный орган намерен вновь проверить исполнение выданного предписания и, в случае если предприятие так и не примет меры, повторно наложит штрафы и инициирует судебную приостановку деятельности «Маяка».

Состоянием Старой Суры интересовалась и прокуратура Пензенской области. В первой половине ноября берег в районе «Маяка» усеяли сотни мертвых рыб. Мрачную картину усугубил отвратительный запах. Здешние жители утверждали, что в 100 метрах от места гибели рыбы есть труба, по которой в реку сливают отходы.

Сотрудники прокуратуры вместе с работниками других контролирующих органов организовали проверку, чтобы дать оценку исполнению требований природоохранного законодательства.

Такая же картина наблюдалась летом: сотни рыб плавали вверх брюхом, вода пахла, люди били тревогу. Однако тогда многие посчитали, что произошло все из-за жары.

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Источник — фото № 2 rpn.gov.ru/regions/64
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Гость||

за такие безобразия надо сажать, и вешать за яйца, нечистоты идут на прямую не очищенные, в СУРУ, УЖЕ РОДНИКИ ВЫСЫХАЮТ, новый прокурор области может как нибудь приедет в Сосновоборск и на себе испытает как пахнет эта зараза уже 25 лет, вопрос губернатору ВЫ ЧТО СНАМИ ДЕЛАЕТЕ? СНАЧАЛО НЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПОКАЗУШНЫЕ ДЕЛАТЬ, ТРАТИТЬ НА МИЛЛИОНЫ, А ПОСМОТРЕТЬ НА ЭКОЛОГИЮ В ОБЛАСТИ ИСПАСКУДИЛИ ВСЁ ПРИРОДУ.

Гость||

А почему ещё не арестовали управленцев этой гадящей шараги? Что можно загрязнять природу и за это ничего не будет? Выходит Путин по тв за природу топит это бла-бла-бла, да.

Гость||

Слаба кишка у пензенской прокуратуры, хозяин фабрики Маяк из Германии.

Гость||

Почему не могут потребовать , чтоб Вдонин за свои личные средства ликвидировал последствия экологической катастрофы и построил нормальные очистные сооружения? Нет возможности заморозить его средства в стране НАТО? Предьявить требования в международные экологические организации? От их имени выводить его имущество на возмещение ущерба который он нанёс окружающей среде

Гость||

Эта семейка проклятие Маяка

Гость||

Да занесут этому надзору и ничего не закроют! Тьфу!

Гость||

Давно пора этому варварству положить конец.

Гость||

Сейчас в Германии в правящей коалиции победившая партия зелёных

Открытое размещение на их сайте результатов проверки деятельности данного господина и возможно появятся средства на строительство современных очистных и очистку отравленного

Гость||

Бред они заодно.Может-может , но как всегда не захочет , заплатят штраф по минимуму и дальше будут травить реку.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас в Германии в правящей коалиции победившая партия зелёных

Открытое размещение на их сайте результатов проверки

Германия каким боком к Маяку ? Еще и финансирование из-за рубежа припишут, что крайне чревато в нынешних условиях.

Гость||

"В Росприроднадзоре определили размер ущерба, нанесенного реке из-за сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ: по выпуску № 1 это 522 тыс. 63 рубля, по выпуску № 2 - 70 тыс. 658"

Ну и ущерб они насчитали! Курам на смех! За одно сухое срубленное дерево людей на миллион нахлобучивают! А тут одной рыбы только погиблосколько! Издеваются нал людьми, сволочи! Гореть им в аду!

Гость||

Хозяин Маяка никаким к к Германии? Ни собственности, ни счетов, ни ВНЖ ?

Он выжег весь Маяк чтоб вывести деньги в родную Дочляндию

Гость||

Вдонины жируют,ролс ройсы,майбахи,а в очистные ни копейки.

Гость||

Кто враг родной русской природе? Кто уничтожает русскую землю,реку? Травит животных?

Гость||

Власти! Это же очевидно.

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Имя: Гость
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