Росприроднадзор может потребовать приостановить работу ОАО «Маяк»

В Росприроднадзоре анонсировали проверки деятельности ОАО «Маяк» по исполнению ранее выданных предписаний об устранении нарушений.
«Компания, специализирующаяся на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона.
Напомним, в течение 2021 года в Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям неоднократно поступали жалобы граждан на загрязнение ОАО «Маяк» водного объекта - реки Сура. Также в районе сброса сточных вод фиксировались негативные факторы: неприятный запах и мор рыбы», - сообщается на официальном сайте надзорного органа.
Специалисты управления отреагировали на жалобы, провели проверки и выдали предприятию предписание, обязывающее не загрязнять водоем в дальнейшем. Юрлицу выдвинули требование устранить выявленные нарушения до августа 2021 года.
В Росприроднадзоре определили размер ущерба, нанесенного реке из-за сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ: по выпуску № 1 это 522 тыс. 63 рубля, по выпуску № 2 - 70 тыс. 658.
«Предприятие пыталось через суд оспорить предписание и доказать свою непричастность к загрязнению Суры, однако решение суда было вынесено в пользу Росприроднадзора», - говорится на сайте.
В августе специалисты провели повторную внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что ОАО «Маяк» не выполнило требований.
«В сточных водах имеются превышения загрязняющих веществ: по азоту аммонийному, железу, меди, цинку, нефтепродуктам, сульфатам, фенолу. За что предприятие было привлечено к ответственности», - уточнили в Росприроднадзоре.
И. о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Маркин заявил, что в ближайшее время надзорный орган намерен вновь проверить исполнение выданного предписания и, в случае если предприятие так и не примет меры, повторно наложит штрафы и инициирует судебную приостановку деятельности «Маяка».
Состоянием Старой Суры интересовалась и прокуратура Пензенской области. В первой половине ноября берег в районе «Маяка» усеяли сотни мертвых рыб. Мрачную картину усугубил отвратительный запах. Здешние жители утверждали, что в 100 метрах от места гибели рыбы есть труба, по которой в реку сливают отходы.
Сотрудники прокуратуры вместе с работниками других контролирующих органов организовали проверку, чтобы дать оценку исполнению требований природоохранного законодательства.
Такая же картина наблюдалась летом: сотни рыб плавали вверх брюхом, вода пахла, люди били тревогу. Однако тогда многие посчитали, что произошло все из-за жары.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
за такие безобразия надо сажать, и вешать за яйца, нечистоты идут на прямую не очищенные, в СУРУ, УЖЕ РОДНИКИ ВЫСЫХАЮТ, новый прокурор области может как нибудь приедет в Сосновоборск и на себе испытает как пахнет эта зараза уже 25 лет, вопрос губернатору ВЫ ЧТО СНАМИ ДЕЛАЕТЕ? СНАЧАЛО НЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПОКАЗУШНЫЕ ДЕЛАТЬ, ТРАТИТЬ НА МИЛЛИОНЫ, А ПОСМОТРЕТЬ НА ЭКОЛОГИЮ В ОБЛАСТИ ИСПАСКУДИЛИ ВСЁ ПРИРОДУ.