Росприроднадзор может потребовать приостановить работу ОАО «Маяк»

02.12.2021 | 11:23

В Росприроднадзоре анонсировали проверки деятельности ОАО «Маяк» по исполнению ранее выданных предписаний об устранении нарушений.

«Компания, специализирующаяся на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона.

Напомним, в течение 2021 года в Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям неоднократно поступали жалобы граждан на загрязнение ОАО «Маяк» водного объекта - реки Сура. Также в районе сброса сточных вод фиксировались негативные факторы: неприятный запах и мор рыбы», - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Специалисты управления отреагировали на жалобы, провели проверки и выдали предприятию предписание, обязывающее не загрязнять водоем в дальнейшем. Юрлицу выдвинули требование устранить выявленные нарушения до августа 2021 года.

В Росприроднадзоре определили размер ущерба, нанесенного реке из-за сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ: по выпуску № 1 это 522 тыс. 63 рубля, по выпуску № 2 - 70 тыс. 658.

«Предприятие пыталось через суд оспорить предписание и доказать свою непричастность к загрязнению Суры, однако решение суда было вынесено в пользу Росприроднадзора», - говорится на сайте.

В августе специалисты провели повторную внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что ОАО «Маяк» не выполнило требований.

«В сточных водах имеются превышения загрязняющих веществ: по азоту аммонийному, железу, меди, цинку, нефтепродуктам, сульфатам, фенолу. За что предприятие было привлечено к ответственности», - уточнили в Росприроднадзоре.

И. о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Маркин заявил, что в ближайшее время надзорный орган намерен вновь проверить исполнение выданного предписания и, в случае если предприятие так и не примет меры, повторно наложит штрафы и инициирует судебную приостановку деятельности «Маяка».

Состоянием Старой Суры интересовалась и прокуратура Пензенской области. В первой половине ноября берег в районе «Маяка» усеяли сотни мертвых рыб. Мрачную картину усугубил отвратительный запах. Здешние жители утверждали, что в 100 метрах от места гибели рыбы есть труба, по которой в реку сливают отходы.

Сотрудники прокуратуры вместе с работниками других контролирующих органов организовали проверку, чтобы дать оценку исполнению требований природоохранного законодательства.

Такая же картина наблюдалась летом: сотни рыб плавали вверх брюхом, вода пахла, люди били тревогу. Однако тогда многие посчитали, что произошло все из-за жары.