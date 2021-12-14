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Общество

Из-за загрязнения старицы Суры могут возбудить уголовное дело

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Во вторник, 14 декабря, в прокуратуре Пензенской области озвучили меры, которые принимаются в связи с загрязнением воды в старице реки Суры и массовой гибелью рыбы.

Представители прокуратуры совместно с сотрудниками Росприроднадзора провели проверку и установили, что ОАО «Маяк» сбрасывает сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ по таким показателям, как фенол, железо, медь, цинк и др.

«Принимались меры административного воздействия, выдавались соответствующие предписания. Однако ОАО «Маяк» эффективных мер к устранению нарушений не приняло и продолжает осуществлять сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов», - констатировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор Железнодорожного района направил в суд иск с требованием обязать ОАО «Маяк» соблюдать предельно допустимые нормативы. Руководителю организации внесли представление.

Что касается гибели карасей, плотвы и уклейки, то, по расчетам ФГБУ «Главрыбвод», ущерб составил 468 тысяч рублей.

«Информация, полученная в ходе прокурорской проверки, и соответствующие документы направлены в орган дознания УМВД России по г. Пензе для приобщения к материалам проверки по факту загрязнения воды в старице реки Суры, повлекшего гибель рыбы, и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям лиц, виновных в гибели водных биологических ресурсов», - добавила Светлана Артамонова.

Ранее и. о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Маркин заявил, что надзорный орган намерен вновь проверить исполнение выданного предписания и, в случае если предприятие так и не примет мер, не только повторно наложит штрафы, но и инициирует судебную приостановку деятельности «Маяка».

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Гость||

Срубишь елку - сразу дело. Тут годами рыба дохнет, может заведут, а может и нет.

Гость||

короче ничего не меняется, так и дальше будут сбрасывать(((

Гость||

А могут и не завести.

Гость||

Кругом игровые автоматы в запрудном,в центре и что говорить????

Гость||

Гость писал(a):

Кругом игровые автоматы в запрудном,в центре и что говорить????
Генералы все прогнили?

Гость||

Почему до их пор не возбудили?

Гость||

Ага могут а могут и не возбудить

Гость||

Дурачек опять...

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек опять...
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ, лишенцы.

Имя: Гость
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