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Общество

В едином реестре проблемных домов остаются два пензенских объекта

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Пензенский долгострой стал темой обсуждения на заседании межведомственной рабочей группы, состоявшемся в прокуратуре Пензенской области. Участники совещания разработали конкретный алгоритм действий по каждому проблемному объекту.

Так, до конца года из единого реестра будут исключены дома ЖК «Солнечный город», расположенного в Богословке под Пензой. Там планировался комплекс из восьми пятиэтажек, но строительство застопорилось.

«Все дольщики уже получили выплаты, и арбитражный суд вынес определение о передаче объектов и земельных участков московскому фонду, созданному для достройки проблемных домов. Один объект «Солнечного города» уже исключен из реестра, еще два будут исключены после вступления определения суда в силу», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В реестре остаются два проблемных объекта: это ЖК «Янтарный», строительство которого ведет ООО «Север-Траст» на улице Кижеватова с далекого 2006 года, и дом, застройщиком которого стало МП «РСК».

«В объекте МП «РСК» компенсация выплачена всем, кроме одного дольщика, он пока получил лишь часть денег. По «Север-Трасту» в начале декабря было принято решение о замене способа восстановления прав дольщиков с достройки объекта на денежную компенсацию. Всего здесь насчитывается 150 обманутых дольщиков по трем очередям строительства. Дольщикам первой очереди выплата компенсации планируется уже в конце декабря. По тем, кто вложил деньги в строительство второй и третьей очереди, вопрос будет решаться в следующем году», - уточнила Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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